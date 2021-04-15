نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل الكفالة رابط الاستعلام عن وافد برقم الاقامة 1442 بالمملكة في المقال التالي
الاستعلام عن وافد تسعى المملكة العربية السعودية لتحسين أوضاع الوافدين وإلغاء نظام الكفالة وتطوير نظام العمل بالمملكة العربية السعودية وهذا ما دفعها لصياغة مجموعة من القوانين تنظم العلاقة بين صاحب العمل السعودي والعامل الوافد، وهذا ما جعل العمال الوافدين يتساءلون ويبحثون عن نظام العمل الجديد في المملكة من خلال تعرفهم على نصوص القانون الجديد لمعرفة أوضاعهم في ظل نظام العمل الجديد الذي ينص عليه قانون العمل.
التعرف على بعض أحكام القانون
شمل وتضمن نظام العمل في المملكة العربية السعودية في ظل قانون العمل الجديد تغيير بعض الأحكام والقواعد القديمة والتي نص عليها القانون الجديد وتغيرت في ظله ومن أهمها ما يلي:
إلغاء نظام الكفالة، الذي تسبب في الكثير من التحفظات لمؤسسات الدولة والعمال وجاء القانون الجديد يلغيها تمامًا.
ليس لصاحب العمل السعودي أن يبلغ السلطات لهروب العامل الوافد، كما كان متبع في السابق.
في حالة هروب العامل يفصل نهاىيًا من العمل ويلزم بدفع غرامة مالية لعدم التزامه بفترة العمل المحددة في عقد العمل.
من أبرز ما نص عليه القانون في حالة ترك العامل للعمل تقوم السلطات في المملكة بترحيل خارج المملكة في حالة عدم التزامه بدفع الغرامة المقررة التي سبق وأن ذكرناها.
الاستعلام عن وضع العمالة الوافدة
لكل فرد يرغب في العمل داخل المملكة العربية السعودية ويريد التعرف عن وضع العامل أو اى أمر في ظل القانون الجديد لم يجيب عليه السطور السابقة فما عليه إلا الاستعلام عن عامل وافد وذلك عن طريق استعمال خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.
تسجيل الدخول على الرابط.
التوجه إلى قسم الاستعلام بعد إدخال رمز التحقق، منه الضغط على أيقونة الاستعلام عن موظف وافد وعليه إدخال كافة البيانات التى يطلبها الموقع واتباع الخطوات التي يطلبها الموقع لإتمام الاستعلام
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