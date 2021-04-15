وزارة الدفاع القبول والتسجيل في الخدمة العسكرية لكل الخريجين بالسعودية

وزارة الدفاع القبول والتسجيل في الخدمة العسكرية تم فتح باب القبول اليوم لكافة الخريجين في المملكة العربية السعودية بتصريح رسمي من الوزارة علي الموقع الرسمي الخاص بها والذي سيتم إرفاقه في هذا المقال لكي ما يتم إتاحة الفرصة للتعرف علي القبول والتسجيل في وزارة الدفاع السعودية ويتم التسجيل والقبول في الوزارة من الرابط الرسمي لها لكافة خريجين البكالوريوس من مختلف الجامعات داخل السعودية وأيضاً التسجيل والتقديم لكل الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العسكرية وتم وضع شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع من خلال الرابط الخاص بها والذي سيتم أرفاقه بالمقال والتسجيل بالوزارة متاح أيضاً لخريجين الثانوية قسم علوم طبيعية ويتم تسجيلهم في وزارة الدفاع السعودية وتم التصريح من الوزارة أنه يسرها ومتمثلة في اللجنة المركزية الخاضعة للوزارة أن يتم فتح باب القبول لكل الطلاب من الكليات العسكرية ومن خلال اللجنة الخاصة بالقبول من خريجين الجامعات في وزارة الدفاع السعودية 2021 .

وزارة الدفاع القبول والتسجيل والمواعيد الخاصة ببداية فتح باب التقديم والقبول بالوزارة

وزارة الدفاع السعودية القبول والتسجيل صرحت اليوم في بيان خاص بها عن المواعيد التي يتم بها تلقي الطلبات من كافة الخريجين للالتحاق بالوزارة والتي سوف تبدأ الإجراءات الخاصة بها في يوم 20 من شهر 9 لعام 1442 وهذا الموعد هو الموعد الخاص بكافة الطلاب الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أما بالنسبة للموعد الخاص بطلبة الكليات العسكرية للالتحاق في وظائف وزارة الدفاع السعودية سوف يكون في يوم 20 من شهر 10 لعام 1442 وهو القبول المبدئي وزارة الدفاع وعلي كافة الطلاب بمختلف الفئات المعلن عنها للقبول والراغبين في الالتحاق في وظائف وزارة الدفاع للخريجين أن يتقدموا في المواعيد المعلن عنها علي الرابط الرسمي المرفق في المقال والخاص بالوزارة وهو الخاص ببوابة القبول الموحد الخاصة بالقوات المسلحة والذي تم الإعلان عليه بكافة الشروط الخاصة بالقبول بالوزارة والتي سوف نوافيكم بها في السطور التالية .

ما هي الشروط الموضوعة من الوزارة لكي ما يتم القبول للخريجين من الشهادات الجامعية

من خلال وزارة الدفاع تسجيل دخول علي الموقع الرسمي الخاص بها ومن خلال موقع وزارة الدفاع تقديم علي ما تم الإعلان عنه وفقاً للشروط الآتية :-

الشرط الأول لكي ما يتم القبول هو أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية وسعودي المنشأ ويتم استبعاد أي متقدم يثبت أقامته خارج المملكة العربية السعودية مع أحد والديه بسبب ظروف العمل . علي الشخص السعودي المتقدم للوزارة أن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يتم ثبوت أياً من الأفعال المخلة بالشرف أو يكون ثبت عليه أي أحكام قضائية في المحاكم السعودية ولا يكون قد تم طرده من احد المعاهد أو أحدي الكليات العسكرية . سن المتقدم للوزارة أن لا يكون قد تعدي سن 27 وهذا الشرط خاص بكافة التخصصات المعلن عنها أما بالنسبة لتخصصات الأطباء قسم طب الأسنان أو قسم الجراحة العامة أن لا يكون سن المتقدم للوزارة لا يتعدى سن 30 عاماً . الشهادة الجامعية الحاصل عليها الخريج والتقدير المطلوب من الوزارة كتقدير عام طوال أعوام الدراسة يكون تقديره جيد كحد أدني في التقدير الكلي الخاص بكل أعوام الدراسة . وزارة الدفاع السعودية القبول والتسجيل وضعت شرط خاص بكل القدرات العامة في كافة التخصصات التي تم دراستها بشكل نظري أن يقوم الخريج بتقديم ما يثبت اجتيازه هذه القدرات الخاصة بمستند رسمي . تم وضع الشرط الخاص بطول الشخص المتقدم والوزن الخاص به أن يكونا ملائمان مع بعضهما البعض وأن لا يقل الطول الخاص بالشخص المتقدم عن 165 سم كشرط أساسي ولا يقل عن هذا الطول . كل الخريجين من كليات الطب في كافة التخصصات المعلن عنها يجب في يوم تقدمهم للوزارة أن يكونوا قد أنهوا سنوات الامتياز الخاصة بكلياتهم وذلك في وقت التقديم بالوزارة . شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع الضرورية المعلن عنها أن يكون أي شخص يتقدم للوزارة ليس له تاريخ مرضي من الأمراض المعدية أو الأمراض المتعلقة بأمراض الرئة . وزارة الدفاع السعودية 2021 والشرط الأساسي لكافة المتقدمين للوزارة أن يتم اجتياز كافة الإجراءات الخاصة بالفحوص الطبية التي يتم إجراءها من الوزارة . وزارة الدفاع القبول والتسجيل أعلنت أيضاً أنه لا يعتد بأي نتيجة خاصة بأي كشف طبي يتم إجراؤه من أي جهة وسوف يعتمد فقط بالكشف الطبي الخاص والصادر من اللجنة المركزية العسكرية وليس من حق أي شخص يقوم بعمل إعادة لأي كشف طبي في حالة أن نتيجة الكشف الخاص به غير لائقة . القبول المبدئي وزارة الدفاع يجب علي كل الخريجين من كليات الطب وأصحاب التخصصات الطبية أن يكون لديهم الرخصة الخاصة بالمهنة من الهيئات السعودية الخاصة والمشرفة علي التخصصات الطبية .

الشروط التي تم وضعها بالنسبة لكافة طلاب الثانوية العامة وأيضاً قسم علوم الطبيعة

القبول والتسجيل في وزارة الدفاع والشروط التي تم وضعها لطلاب الثانوية وقسم الطبيعة وأول الشروط أن يكون الشخص سعودي الجنسية وأيضاً سعودي المنشأ ويتم استبعاد أي طلب يتم تقديمه للوزارة في حالة ثبوت إقامة الشخص خارج السعودية مع أحد والديه .

والشروط التي تم وضعها لطلاب الثانوية وقسم الطبيعة وأول الشروط أن يكون الشخص سعودي الجنسية وأيضاً سعودي المنشأ ويتم استبعاد أي طلب يتم تقديمه للوزارة في حالة ثبوت إقامة الشخص خارج السعودية مع أحد والديه . شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع أن يكون الشخص حسن السير والسلوك وأن لا يتم ثبوت أياً من الأفعال المخلة بالشرف أو يكون ثبت عليه أي أحكام قضائية في المحاكم السعودية ولا يكون قد تم طرده من احد المعاهد أو أحدي الكليات العسكرية .

أن يكون الشخص حسن السير والسلوك وأن لا يتم ثبوت أياً من الأفعال المخلة بالشرف أو يكون ثبت عليه أي أحكام قضائية في المحاكم السعودية ولا يكون قد تم طرده من احد المعاهد أو أحدي الكليات العسكرية . وزارة الدفاع السعودية القبول والتسجيل وأي شخص خريج ثانوية عامة تكون شهادته خاضعة وتابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية في قسم علوم الطبيعة وشرط أساسي يكون تخرجه من الدراسة هذا العام .

وأي شخص خريج ثانوية عامة تكون شهادته خاضعة وتابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية في قسم علوم الطبيعة وشرط أساسي يكون تخرجه من الدراسة هذا العام . وظائف وزارة الدفاع السعودية وخريجي الثانوية العامة لهذا العام والنسبة المئوية الخاصة بنجاحه في أعوام الدراسة أن لا تقل النسبة عن 80% في سنة تخرجه .

وخريجي الثانوية العامة لهذا العام والنسبة المئوية الخاصة بنجاحه في أعوام الدراسة أن لا تقل النسبة عن 80% في سنة تخرجه . وظائف وزارة الدفاع للخريجين والشرط الذي تم وضعه فيما يخص الاختبارات التحصيلية المتعلقة باختبارات القدرات الخاصة بالثانوية العام أن يكون الطالب قد أجتازها بنسبة مئوية لا تقل عن 60% كحد أدني .

والشرط الذي تم وضعه فيما يخص الاختبارات التحصيلية المتعلقة باختبارات القدرات الخاصة بالثانوية العام أن يكون الطالب قد أجتازها بنسبة مئوية لا تقل عن 60% كحد أدني . القبول المبدئي وزارة الدفاع وفيما يخص العمر الخاص بأي متقدم من الثانوية العامة وشرط أن يكون عمره ما بين عمر 17 عاماً حتي عمر 27 عاماً في يوم التقديم .

وفيما يخص العمر الخاص بأي متقدم من الثانوية العامة وشرط أن يكون عمره ما بين عمر 17 عاماً حتي عمر 27 عاماً في يوم التقديم . وزارة الدفاع القبول والتسجيل وعلي كافة الطلاب من الخريجين من الثانوية العامة أن يجتازوا كافة الاختبارات الخاصة بالفحص الطبي وأيضاً أجتياز المقابلات الشخصية التي تتم وكافة الاختبارات الخاصة بالقدرات للكليات والتي تطلب هذا .

وعلي كافة الطلاب من الخريجين من الثانوية العامة أن يجتازوا كافة الاختبارات الخاصة بالفحص الطبي وأيضاً أجتياز المقابلات الشخصية التي تتم وكافة الاختبارات الخاصة بالقدرات للكليات والتي تطلب هذا . شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع وشرط أساسي أن يكون الطول الخاص بالمتقدم يتناسب مع الوزن الخاص به والحد الأدنى الخاص بطول الشخص يكون 165 سم وأن يكون الوزن الخاص بالشخص هو 52 كيلو جرام أما بالنسبة للحد الأعلى فيما يخص الطول لا يزيد عن 188 سم وبالنسبة للحد الأقصى الخاص بالوزن هو 95 كيلو جرام .

وشرط أساسي أن يكون الطول الخاص بالمتقدم يتناسب مع الوزن الخاص به والحد الأدنى الخاص بطول الشخص يكون 165 سم وأن يكون الوزن الخاص بالشخص هو 52 كيلو جرام أما بالنسبة للحد الأعلى فيما يخص الطول لا يزيد عن 188 سم وبالنسبة للحد الأقصى الخاص بالوزن هو 95 كيلو جرام . وزارة الدفاع تقديم علي الموقع الرسمي الخاص بها وشرط أن أي كشف طبي يتم إجراؤه من قبل أي متقدم لا يعتد به من الوزارة والكشف الطبي الذي يتم اعتماده هو الذي يصدر من اللجنة المركزية للكليات العسكرية وليس من حق أي شخص يطالب بإعادة الكشف الطبي عليه في حالة ثبوت أنه غير لائق طبياً .

وزارة الدفاع القبول والتسجيل وهذا ما جاء من كافة الشروط المتعلقة بالقبول لكافة الفئات التي تم الإعلان عنها من الوزارة ومن خلال وزارة الدفاع تقديم والدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ورابطها الرسمي المرفق في هذا المقال .