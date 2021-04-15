نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبارات الصف الأول والثاني الابتدائي عبر نظام نور لجميع المدارس بالسعودية عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم اعتماد نتائج الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، ومتاح الإطلاع عليها عبر نظام نور، حيث أنه يمكن لأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الفترة الثانية للفصل الدراسي الثاني من نظام نور للعام الدراسي 1441_1442، من خلال الدخول على حساب ولي الأمر الشخصي ثم إشعار بنتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الابتدائي عبر نظام نور بالمملكة العربية السعودية 1442

حيث أنه تم اعتماد بعض نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدارس للعام الدراسي 1442، وللحصول على شهادات الطلاب ونتيجتهم، يمكن لأولياء الأمور الدخول إلى رابط نظام نور:

من خلال الدخول على حساب ولي الأمر، ثم اختيار اسم الطالب، ثم الدخول على أيقونة إشعار بنتيجة الطالب، أو أن يتواصل ولي الأمر مع إدارة المدرسة التي يتبع لها الطالب، ومبروك للناجحين وبالتوفيق لجميع طلاب المملكة العربية السعودية، وفي انتظار ظهور نتائج الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي يوم 10 رمضان عام 1442، وكذلك انتظار نتيجة المرحلة المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 1442 بالسعودية.

بعض المدارس التي أعلنت ظهور نتائج الصف الأول والثاني الابتدائي بالسعودية لعام 1442

مدرسة النجاح الابتدائية بالشملي: عزيزي ولي الأمر تم بحمدالله الانتهاء من رصد واعتماد نتائج نهاية العام الدراسي 1442 للصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، ويمكنكم الاطلاع على النتائج عبر نظام نور.

مدرسة سهيل بن عمرو الابتدائية بالرياض: تم اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الابتدائي، ويمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال نظام نور.

مدرسة ابتدائية جعفر الطيار بطبرجل: عزيزي ولي الأمر تم اعتماد نتائج اختبارات الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية الصف الأول والثاني، وبالإمكان الاستعلام عن النتيجة عن طريق حساب ولي الأمر من نظام نور وإشعار بنتيجة الطالب.

مدرسة الدانة الابتدائية: إدارة مدرسة الدانة الابتدائية تبارك لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي نجاحهم وتتمنى لهم التوفيق والسداد، تم اعتماد نتيجة طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبناءهم من خلال الدخول على رابط نظام نور للاستعلام عن النتائج، والدخول على اسم الطالب ثم إشعار بنتيجة الطالب.

تم اعتماد أيضاً نتائج مدرسة القرشيات الابتدائية، ومدرسة ابتدائية قرطبة، وغيرها من المدارس التي تم اعتماد نتيجة الصفين الأول والثاني الابتدائي، وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث إلى السادس الابتدائي فور ظهورها.