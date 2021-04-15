نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الحصص في منصة مدرستي في رمضان وطرق الاستعلام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد الحصص في منصة مدرستي في رمضان تقع محط اهتمام العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية، وقد وفرت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي التعليمية التي تساعد الطلاب على استكمال العام الدراسي، والحصول على المناهج التعليمية والحصص إلكترونيًا، من خلال فصول افتراضية، وهذه واحدة من أساليب التعليم عن بعد التي قامت المملكة بطرحها، ولذلك سنوفر لكم مواعيد الحصص في منصة مدرستي في شهر رمضان بالتفصيل.

وزارة التعليم منصة مدرستي التعليمية

أكدت وزارة التعليم السعودية عن أن منصة مدرستي عبارة عن بوابة متكاملة للتعليم، لكافة المراحل التعليمية في المملكة، وصرحت بأن هناك دروس مطروحة من خلال المنصة لكافة تلك المراحل، بالإضافة إلى أن هناك حصص مدرسية يشرف عليها المعلمين والمعلمين، ويمكن التواصل مع المعلمين من خلال المنصة.

مواعيد الحصص في منصة مدرستي في رمضان

وهناك مواعيد محددة للمرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية في منصة مدرستي يمكن للطلاب خلال تلك المواعيد تلقي الحصص المدرسية، ويتم عقد الجلسات والحصص في الأوقات التالية:

طلاب المرحلة الابتدائية تبدأ حصصهم في الساعة الثالثة وتنتهي في الساعة الخامسة.

بينما طلاب المرحلة المتوسطة تبدأ أوقاتهم من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

طلاب المرحلة الثانوية تبدأ أوقات الحصص الرسمية لهم من العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

طرق الاستعلام عن مواعيد الحصص في منصة مدرستي

وعلى من يرغب في الاستعلام عن مواعيد الحصص خلال شهر رمضان المبارك، أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية ثم تسجيل الدخول من خلال حساب الطلاب.

يتم النقر على تبويب الخيارات، ثم من بعدها نقوم بالنقر على تبويب جدول.

يمكن الآن الاطلاع على جداول الحصص للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على مواعيد الحصص في منصة مدرستي في رمضان من قِبل المعلمين والمعلمات، وفق ما نصت عليه وزارة التعليم السعودية، التي أكدت استمرار العام الدراسي وتلقي المعلومات المفيدة والقيمة والمناهج التعليمية من خلال وسائل التعليم عن بعد ومن بينه منصة مدرستي التعليمية.