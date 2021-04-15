نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل والالتحاق بالخدمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع 1442 في المقال التالي
تم الإعلان عن شروط التسجيل والالتحاق بالخدمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع 1442 على حسابها الرسمي “تويتر”و لمن يرغب التقديم من خريجي الجامعات الحاصلين على “شهاده البكالوريوس” و طلاب الكليات العسكرية من الحاصلين على شهادة “الثانوية العامة وعلوم طبيعية” للعام الدراسي 1442- 1443 و على من تتوافر فيه الشروط والضوابط المعلن عنها عليه التقديم والتسجيل في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية.
شروط القبول والتسجيل في الخدمة العسكرية
- يشترط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون متزوج من سعودية الجنسية وليس بأجنبية.
- يشترط على المتقدم أن لا يقل طوله عن 160 سم.
- يشترط على المتقدم ألا يقل السن عن 18 عاما وألا يزيد عن 35عام.
- يشترط على المتقدم أن يكون صاحب سمعة طيبة وسلوك حسن.
- يتطلب من المتقدم أن يكون حاصل على كافة المؤهلات المعلن عنها.
- يشترط اجتياز الكشف والفحص الطبي وألا يكون بأي عاهات.
- يشترط ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو تم فصله منها بسبب أخلافي أو مهني.
- ألا يكون قد من طرد من احد من القطاعات العسكرية.
موعد التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول للراغبين في التقديم والتسجيل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر رمضان 1442 هجريا الموافق 14 من أبريل لسنة 2021 ميلادية وهذا يخص الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس.
أما بالنسبة لطلبة خريجي الكليات العسكرية من حاملي شهادة الثانوية العامة والعلوم الطبيعية سوف يتم الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الجديد 1442- 1443 هجري وسوف يتم استقبال طلبات المتقدمين خلال المدة الزمنية المعلن عنها من قبل وزارة الدفاع السعودي وذلك عن طريق شبكة الأنترنت عبر الموقع الرسمي الرابط لبوابة القبول والتسجيل الموحدة للقوات المسلحة.
خطوات التقديم في وزارة الدفاع للخدمة العسكرية
حتى يتم التسجيل والتقديم بخطوات صحيحه يجب اتباع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع.
- قم بالدخول الى موقع بوابة القبول الموحد على الشبكة الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول التابع لحسابك عن طريق استخدام بيانات النفاذ الوطني.
- اختر من القائمة خانة التسجيل في الخدمة العسكرية.
- قم بتسجيل اسمك ثم رقم الهوية الوطنية.
- قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك في الخانات المخصص لها.
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الحاصل عليه وتسجيل كافة بيانات التخرج.
- قم بالضغط علي أيقونة الموافقة على كافة الشروط والضوابط المعلن عنها.
- ثم اضغط على زر التسجيل.
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