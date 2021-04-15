نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم فى وزارة الدفاع 1442 شروط القبول وطريقة التقديم لحملة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم فى وزارة الدفاع 1442 لكافة المؤهلات الدراسية وشروط التسجيل فى وظائف وزارة الدفاع وخطوات تقديم وزارة الدفاع كل ذلك اكثر ما يشغل بال الآلاف من الشباب السعودي الطامح فى الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع 1442 للظفر بها بسبب مميزاتها الكثيرة ورواتب وزارة الدفاع المرتفعة والمكانة الاجتماعية التي يكتسبها كل المقبولين فى وزارة الدفاع ومميزات آخري كثيرة كإعفاء منتسبي وزارة الدفاع من كثير من المبالغ والرسوم على كثير من الخدمات والاستفادة من مزايا التأمين الصحي والاجتماعي لجنود وصف وزارة الدفاع بالمملكة.

تقديم الكليات العسكرية 1442 لحمة الثانوية وخريجي الجامعات

قامت وزارة الدفاع السعودية بفتح باب التقديم والالتحاق لخريجي الثانوية العامة وذلك عبر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية من حملة الشهادة الثانوية للعام 1442 وذلك للتقدم والالتحاق بكليات ” كلية الملك عبد الله عبد العزيز الحربية – كلية الملك فيصل الجوية – كلية الملك فهد البحرية – كلية الملك عبد الله للدفاع الجوى”.

موعد تقديم وزارة الدفاع للثانوي 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن موعد التقديم للكليات العسكرية بكافة المناطق العسكرية وسيكون بداية التقديم على الكليات العسكرية من الثلاثاء 1/6/2010 ميلادياً 20/10/1442 هجرياً عبر رابط التقديم فى وزارة الدفاع.

شروط تقديم وزارة الدفاع للكليات العسكرية

أن يكون المتقدم من أصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من كان والده يعمل في خدمة المملكة في الخارج.

أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية من وزارة التعليم بنظام الانتظام النهاري.

أن يكون المتقدم متخصص في العلوم الطبيعية فقط.

شرط أن يكون المتقدم خريج العام الدراسي الحالي فقط.

بالنسبة للتخصص العلمي يجب أن يتجاوز نسبة نجاح المتقدم عن 80%.

شرط أن يكون المتقدم قد خاض الاختبارات العامة واختبارات التحصيل وتجاوزهم بنسبة لا تقل عن 60% من كل اختبار.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

شرط أن يكون المتقدم قد أدي اختبارات الكفاية.

شرط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولا يسبق أدانته في أي جريمة أو صدر حكم عليه.

يجب علي المتقدم اجتياز الفحص الطبي الأول والنهائي.

يجب علي المتقدم أجتياز المقابلة الشخصية المحددة.

شرط أن لا يكون لم يسبق له الزواج أو متزوجاً.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الطول 168سم كحد أدني والحد الأعلى 188 سم والوزن من 52 كجم إلى 95 كجم.

يكون الكشف الطبي للمتقدم من خلال اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول الطلاب الكليات العسكرية.

ليس في إمكان أي طالب المطالبة بعملية إعادة الكشف الطبي أو معرفة سبب عدم اللياقة في حالة الرفض الطبي.

تشترط وزارة الدفاع أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأيضاً يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات الخاصة بكل كلية عسكرية.

رابط التقديم في وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع من خلال اللجنة المركزية للقبول للكليات العسكرية أن التقديم لحملة الثانوية العامة سيكون من خلال رابط موقع وزارة الدفاع الرسمي للقبول بالكليات العسكرية لحملة الثانوية.