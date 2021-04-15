joodeskan منصة جود الإسكان تسجيل مستفيد طريقة التسجيل دعم الإيجار للمطلقات والأرامل

تُعتبر joodeskan منصة جود الإسكان تسجيل مستفيد واحدة من أهم مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي، وهي منصة أهلية غير حكومية، وتسعى منصة جود الإسكان إلى المشاركة المجتمعية الأهلية بالمملكة السعودية، والمشاركة تأتي من خلال المواطنين الأفراد أو من خلال المنظمات الأهلية الخيرية، ومنصة جود هي منصة إلكترونية تعمل على تقديم المساهمة الخيرية بشفافية، وبطريقة احترافية، وذلك من خلال رؤية تتسم بالاستدامة في تقدم خدماتها من توفي مسكن ملائم للأسر الأولى بالرعاية والأشد حاجة.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان joodeskan

وتجدر الإشارة إلى أن منصة جود الإسكان تحمل رسالة في مجال الأعمال الخيرية، وذلك عن طريق تسهيل عملية مشاركة الأفراد والمنظمات الخيرية، من خلال منصتها الإلكترونية، وذلك لضمان وصول مساهمات وتبرعات المجتمع المدني للمستحقين بطريقة كريمة، وذلك بكل سهولة ويُسر.

أهداف منصة جود الإسكان

تسعى منصة جود في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال عملها

تمكين مواطني المملكة من الاستمتاع بحياة صحية وعامرة.

العمل على استقرار الأسر السعودية من خلال عملية تكافل مجتمعي.

تختص المنصة في تقديم خدماتها ومساعداتها في مجال الإسكان.

تسعي المنصة في التوسع في أنشطتها في شراكة لتكامل تجمع القطاع الحكومي والأهلي وذلك لتحقيق الأولويات الحياتية من توفير مسكن ملائم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

طريقة عمل منصة جود للإسكان

كيف استفيد من جود

سنشرح من خلال هذا التقرير كيفية الاستفادة من منصة جود للإسكان، حيث تساهم منصة جود للإسكان في العمل على توفير المسكن الملائم للأسر السعودية المُستحقةـ وتولي المنصة اهتماماتها بالأسر الأول بالرعاية، والأكثر حاجة، ويتم ذلك من خلال شروط وضوابط ومعايير ومُحددات، وذلك لضمان حصول المستحقين الفعليين لمساعدات المنصة، وتمارس المنصة أنشطتها بجميع مناطق ومدن المملكة.

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ومن الجدير بالذكر أنه لابد من التأكد من استحقاق المستفيد على منصة جود أولا قبل تقديم المساعدة له، ويتم ذلك عن طريق الربط مع قاعدة البيانات الحكومية، والتي توفر جميع المعلومات عن حالة الاجتماعية للمتقدم لطلب المساعدة، والتأكد من مدى استحقاقه للدعم السكني، وبعد ذلك يتم بحث اجتماعي ميداني للمتقدم بطلب، وذلك من خلال نموذج بحث اجتماعي معتمد، ويتم ذلك بمعرفة الجمعيات الشريكة، وذلك للتأكد من مدى استحقاقه.

شروط الاستفادة من منصة جود للإسكان

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه للحصول على دعم منصة جود، يجب أن تكون المستحق مُسجل وضمن قوائم المستحقين المسجلين على المنصة، لذا لابد وأن تقوم بالتسجيل أولاً على المنصة، كما يجب أن يكون المتقدم مسجلا لدى إحدى الجمعيات الأهلية التي تُشارك مع المنصة، وبغد ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

أما في حال كان المُتقدم للحصول على مساعدة المنصة يعتقد أنه يستحق الدعم، ولم يكن أسمة موجود بالقوائم الخاصة بالمستحقين، فيمكنه التواصل مع أقرب جمعية له، وذلك حتي يتم إليك لدراسة دراسة حالته، وعمل البحث الاجتماعي اللازم له، وذلك للتأكد من مدى استحقاقه للدعم.