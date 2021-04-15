المحكمة الجزائية المتخصصة تُعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد عبد الله الحربي ومحمد الرشيدي

بلادي – الرياض :
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الخميس)، موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد 2 من المتهمين السعوديين، وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضدهما، وعدم تمكن المحكمة من التواصل معهما في مكان إقامتهما الموثّق لديها.
وأوضحت أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهمين عبد الله الحربي ومحمد الرشيدي، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13 هـ.
وأضافت “الجزائية المتخصصة” بأنها تأمل من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وفقاً للأنظمة المرعية.
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