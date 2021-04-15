“الشقيري” يكشف سر المعمرين الذين تجاوزوا 100 عام

بلادي – الرياض :

كشف الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الخميس)، السر وراء طول عمر المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام وفقاً لدراسة علمية.

وأوضح الشقيري في برنامج “سين” على mbc، أنه توجد عدة مناطق بالعالم تسمّى “المناطق الزرقاء”، والتي تزيد فيها نسبة المعمرين المئويين، ومنها مناطق: أوكيتاوا اليابانية، وساردينيا الإيطالية، وإيكاريا اليونانية.

وأضاف أن الدراسة العلمية كشفت أن سر المئويين يكمن في نظامهم الغذائي، والذي يتضمّن لحوما حمراء أقل وخضراوات وأسماكا أكثر، مشيراً إلى أن نسبة أوميجا 3 في الأسماك تصل إلى 2000 مللي جرام.

كما استطلع الشقيري خلال الحلقة آراء بعض المواطنين حول تناولهم الأسماك، حيث أكّد أغلبهم اقتصار تناولهم لها على أوقات ذهابهم لجدة أو المنطقة الشرقية.