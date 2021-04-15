حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة: أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصحب بزخات من البرد، على مرتفعات: “نجران، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والدينة المنورة”.
كما توقّع نفس الحالة الجوية على أجزاء من مناطق الرياض، وحائل، والقصيم، خاصة الغربية منها، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في طريف والقريات.
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