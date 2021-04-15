“الشؤون الإسلامية” تغلق 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين المصلين

بلادي – الرياض : أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. واوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 67 يوماً 598 مسجداً تم فتح 579 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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