الشيخ عادل الكلباني يعلن إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح

بلادي – الرياض :
أعلن إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني اليوم (الخميس) إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، رغم حصوله على جرعتي اللقاح المضاد للفيروس.
وقال في مقطع فيديو، إنه أجرى تحليل فحص فيروس كورونا، وتبين إصابته بالفيروس رغم تلقيه جرعتي اللقاح، حامداً الله على قضائه وقدره.
وعاتب العديد من الناشطين الشيخ الكلباني بسبب إفصاحه عن إصابته رغم تلقيه اللقاح، قائلين إن الأمر قد يتسبب في عزوف البعض عن تلقي اللقاح، ليرد الشيخ بأنه ربما يمكن أن يكون رسالة لمن أخذ اللقاح ألا يترك الأخذ بالاحترازات الوقائية.
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