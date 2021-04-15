كوثر الأربش تعلق على انتقادها لمشهد “الفريزر” في مسلسل “ممنوع التجول” وتؤكد: لستُ متطرفة بآرائي

بلادي – الرياض :
أوضحت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أن انتقادها للمشهد الذي أثار الجدل في مسلسل “ممنوع التجول” والذي ظهر فيه الفنان ناصر القصبي وعلي الحميدي وفاطمة الحوسني يضعون جثـة والدهم في الفريزر، لا يعني بخس قيمة الفنان ناصر القصبي.
وقالت الأربش إنها تدرك معنى المحافظة على مكتسبات الوطن، وإن انتقادها لحلقة ممنوع التجول لا تعني بخس قيمة صناع العمل، نافية أنها متطرفة بآرائها، واصفة القصبي بأنه وُلد بهبةٍ، وأن العرب قديمًا تتباشر بميلاد شاعر فيها، كونه صوت الإعلام الذي يعرز مكانتها.
وأكدت على حرية الرأي، وسعة الأفق لكن أن تتعدى حرية الإبداع على مبادئ الناس وتراثهم وتقدم مواد يرفضها العقل والعرف والأخلاق، فهي خسرت حتى من يعد نفسه متوازناً وعقلانياً.
وأضافت أن المملكة تعيش عصراً ذهبياً للفن، للسينما، للدراما، للموسيقى، وقالت لكل من ينجرف للإسفاف والعبث بالقيم، إن الزمن سيتغير بفعل الوعي الاجتماعي السعودي، وسيُغربل الغث من السمين، حتى يعتذروا مثلما اعتذر غيرهم.
وكانت الأربش استنكرت المشهد واعتبرته غير مقبول، ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أنه غير مناسب للأطفال، ولا يجوز استخدام المـوت كمادة للضحك، ولا التعامل مع الآباء على هذا النحو من الاستخفاف.
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