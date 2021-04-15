الشيخ السليمان: الإبر المسكنة لأعراض لقاح كورونا لا تفسد الصيام

بلادي – الرياض :
تحدّث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالرحمن السليمان، اليوم (الخميس)، عن حكم الصيام عند تلقّي اللقاح المضاد لكورونا، أو الإبر المسكنة المعالجة للأعراض الناتجة عنه.
وأوضح في لقاء له مع قناة السعودية، أن لقاح كورونا لا يُفطر باتفاق العلماء، كونه يؤخذ عن طريق الإبر سواء في الأوردة أو عن طريق الجلد.
وأضاف أن جميع العلاجات والإبر كالأنسولين والكورتيزون لا تفسد صيام المريض، ومنها الإبر المسكنة والخافضة للحرارة التي يأخذها المريض عند ظهور أعراض كورونا.
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