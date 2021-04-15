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عمر شويل - جدة طريقة إصدار بطاقة الراجحي الرقمية مسبقة الدفع أونلاين وكيفية تفعيل البطاقة للشراء والتسوق عبر الإنترنت، بطاقة الراجحي التي سنتحدث عنها اليوم هي بطاقة رقمية ولا تحتاج للذهاب إلى فرع البنك لاستلامها، بل هي فقط مُجرد بيانات تتواجد في تطبيق الراجحي بشكل رقمي، وبما إن البطاقة مُسبقة الدفع فإنه يمكنك شحنها وقت الحاجة للشراء والدفع يتم عبر المواقع الإلكترونية فقط، تبلُغ رسوم البطاقة السنوية خمسين ريال أما رسوم إصدار البطاقة فهي مجانية في الوقت الحالي، لذا دعونا نتعرف معكم على طريقة إصدار بطاقة الراجحي الرقمية مسبقة الدفع أونلاين وكيفية تفعيل البطاقة للشراء.

طريقة إصدار بطاقة الراجحي الرقمية مسبقة الدفع أونلاين

يمكنك الحصول على البطاقة بشرط أن يكون لديك حساب في مصرف الراجحي بكل تأكيد، كل ما عليك هو الدخول إلى تطبيق مصرف الراجحي عبر الجوال الخاص بك، ولكن قبل تسجيل الدخول عليك إختيار ( البطاقة الرقمية ) ثم عليك تسجيل الدخول بإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور، ثم يتم فتح صفحة بها الوصف والمميزات عليك قرائها بعناية ثم الضغط على ( طلب هذه البطاقة ).

في الخطوة التالية سيتوجب عليك إدخال اسم البطاقة ورقم الحساب الخاص بك في بنك الراجحي، ثم يتم فتح صفحة جديدة عليك تسجيل معلومات شخصية فيها ومنها الاسم الظاهر في البطاقة بالكامل، قم بعد ذلك بالضغط على قبول الشروط والأحكام ثم اضغط على تأكيد، وسيتم إرسال رسالة نصية لك على الجوال الخاص بك تحوي رقم التحقُق عليك إدخاله، وبتلك الطريقة قد تم إصدار بطاقة الراجحي الرقمية فقط تبقى عملية التفعيل.

طريقة تفعيل بطاقة الراجحي الرقمية

بعد إصدار البطاقة عليك أن تقوم بخطوة تفعيل البطاقة، وكل ما عليك هو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق الراجحي مرة أُخرى وسنلاحظ تواجد البطاقة داخل قسم البطاقات، يتم الضغط على ذر تفعيل ثم عليك إدخال رقم تعريف شخصي ثم ستظهر رسالة مرئية أنه قد تم تفعيل البطاقة الائتمانية الرقمية، وعند فتح البطاقة ولأن البطاقة مُسبقة الدفع سيكون عليك الضغط على إضافة رصيد، ثم إضافة قيمة مبلغ الشحن والضغط على التالي ثم تأكيد، وبتلك الطريقة تكون قد تمكنت من شحن البطاقة وتفعيلها.

وحتى تتمكن من الشراء باستخدام بطاقة الراجحي الرقمية عليك الدخول إلى أي موقع إلكتروني للشراء، ومن خلال تطبيق الراجحي قم بالضغط على عرض بيانات البطاقة، وسوف يتم إرسال كود على جوالك ثم يتم عرض بيانات البطاقة الكاملة من الرقم وتاريخ الانتهاء والاسم، بالاضافة إلى رقم الــ CVV وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية، وبذلك يمكنك الشراء باستخدام المبلغ الموجود داخل البطاقة بعد ادخال بياناتها في الموقع الإلكتروني للشراء.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يعد أحد البنوك السعودية التي تقدم تمويلات شخصية متنوعة وفقاً لحالة العميل، حيث يوفر المصرف 4 أنواع تمويلية تختلف الشروط فيما بينها مع اختلاف مؤهلات العميل للحصول على القرض، إلى جانب ذلك يوفر المصرف قرضاً فريداً من نوعه بحيث يمكن الحصول عليه بالاضافة إلى التمويل الأساسي، ويتيح البنك أن يصل الاستقطاع الشهري من راتب العميل إلى 45% بدلاً من 30%، على أن يصل الاستقطاع الشهري للتمويل الإضافي إلى 15% من الراتب، ويسمى هذا النوع من القروض تمويل إمكان.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول طريقة إصدار بطاقة الراجحي الرقمية مسبقة الدفع عبر الإنترنت، حيث استعرضنا معكم طريقة تفعيل تلك البطاقة للتسوق عبر الإنترنت وكيفية الشراء عبر البطاقة أونلاين بكل سهولة، حيث يمكنك استخدام بطاقة الراجحي الافتراضية مسبقة الدفع عن طريق تطبيق الراجحي وشحنها بالمبلغ الذي ترغبه، وبالتالي أصبح لديك رصيد للشراء والتسوق عبر الإنترنت.