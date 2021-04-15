نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديد قرض شخصي 2 مليون ريال بدون تحويل راتب لسداد الدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد القروض الشخصية بدون تحويل راتب. إذا كانت لديك ديون شخصية متعددة ، فقد تتساءل: ما هي أبسط طريقة لسداد ما أدين به؟

الحقيقة ، الأمر متروك لك تمامًا.

ولكن هناك بعض الحيل المالية التي قد تساعدك على توفير الفائدة وتجعل سداد مدفوعاتك أكثر ملاءمة.

ما هو الدين الشخصي؟

عندما نتحدث عن “الديون الشخصية” فإننا نعني أشياء مثل التمويل شخصي ، قروض السيارات وبطاقات الائتمان وما إلى ذلك.

بشكل عام ، لا تندرج ديون الرهن العقاري ضمن هذه الفئة حيث تميل القروض العقارية إلى أن تكون لفترة أطول وتعمل بشكل مختلف قليلاً عندما يتعلق الأمر بالمديونية.

في الوقت الحالي ، يكون متوسط السعر عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان كما يلي:

القرض الشخصي الثابت: 3.32% التمويل العقاري 4.77% قرض السيارة: 2.68٪ بطاقات الائتمان: 15.43٪

لذلك قد يكون الشخص الذي لديه ديون عبر منتجات مالية متعددة يفرض الكثير من الفوائد عبر عدد من عمليات السداد المختلفة التي يقوم بها.

فكيف يمكنني تصفية ديوني؟

هناك عدة طرق لتصفية ديونك الشخصية: سدادها بشكل منفصل أو اختيار توحيد ديونك.

إذا كنت تفضل سداد ديونك بشكل منفصل ، فهذا يعني التوفيق بين عمليات السداد المتعددة وتحديد المنتجات التي تعطي الأولوية لها.

يعد هذا خيارًا قابلاً للتطبيق تمامًا لبعض العملاء ، طالما أنك تلتزم بسداد مدفوعاتك وتتجنب التعرض لأي غرامات تأخير في السداد.

هناك استراتيجيتان رئيسيتان لسداد ديونك الشخصية بشكل منفصل:

قم بسداد الديون بأعلى معدل فائدة أولاً: بهذه الطريقة تقوم بتعظيم مبلغ الفائدة التي تتجنب دفعها. سداد الديون بأقل رصيد أولاً: يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لتعزيز حافزك عن طريق تصفية الديون الصغيرة أولاً وإنشاء دين أقل لك لإدارته بمجرد سداده.

من المهم أن تضع في اعتبارك هنا على الرغم من أنه لا يمكنك ببساطة تجاهل مبلغ دين معين حتى لو كنت تركز أكثر على مبلغ آخر.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك قررت سداد قرض السيارة باعتباره أكثر أهمية من ديون بطاقتك الائتمانية. في هذه الحالة ، يجب عليك التأكد من الاستمرار في دفع الحد الأدنى لمبلغ السداد على بطاقتك الائتمانية جنبًا إلى جنب مع مدفوعات سداد تمويل السيارات لتجنب تكبد رسوم متأخرة.

بدلاً من ذلك ، هناك خيار للحصول على قرض توحيد الديون بدلاً من ذلك. وإليك كيف يعمل …

ما هي أذكى طريقة لتسديد الديون؟

يمكن أن يكون تمويل سداد الديون أو ما يُعرف أيضا بتحويل المديونية طريقة ذكية لتقليل الفائدة التي تدفعها على ديونك وجعل مدفوعاتك أكثر سهولة. تقدمها البنوك ومقرضو التمويل الشخصي ، وهناك الكثير من الخيارات سواء كنت تفضل المزيد من الخدمات المصرفية التقليدية أو القروض عبر الإنترنت تمامًا.

من خلال سداد المديونية ، وبدلاً من إجراء دفعات متعددة عبر المنتجات المالية مثل القروض أو بطاقات الائتمان ، يقوم هذا المنتج بضم كل هذه الديون في قرض واحد. بهذه الطريقة كل شهر ، عليك فقط سداد دفعة واحدة ، بدلاً من بضعة دفعات ، مما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لك.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مواءمة مدفوعاتك عندما يصل راتبك إلى حسابك وحتى إعداد مدفوعات تلقائية ، مما يجعل العملية برمتها خالية من التفكير!

في معظم الحالات ، سيكون سعر الفائدة المعروض عليك أقل من واحد على الأقل من معدلات الفائدة التي لديك حاليًا (إن لم يكن جميعها). هذا يعني أنه من خلال الجمع بين ديونك ، يمكن أن يتم تحصيل فائدة أقل على ما تدين به.

ملاحظة مهمة: كما ذكر أعلاه ، عند الإشارة إلى الديون الشخصية ، فإننا لا نعني قرض المنزل الخاص بك. ليس من الحكمة تضمين رهنك العقاري في قرض سداد الديون لأن مدة القرض (حوالي 20 إلى 30 عامًا) ستسحب في الواقع ديونًا شخصية أخرى وقد ينتهي بك الأمر إلى تكلفتك فائدة أكبر.

هل تريد البدء في مقارنة قروض توحيد الديون الآن؟ تحقق من هذه الخيارات أدناه

شروط تحويل التمويل الشخصي

يتنافس البنك على كونه الخيار رقم واحد في تقديم التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة ، ويخدم البنك جميع العملاء والشرائح المستهدفة داخل السعودية سواء أفراد أو مؤسسات وشركات ، يرجى الاتصال على رقم البنك 9999 244 800 وسيقوم احد المسئولين بالرد عليكم.

سداد مديونية 2 مليون ريال سعودي

إجراءات سريعة مع موافقة فورية

رسوم إدارية 1% “قد تستطيع لحاق عرض تخفيض الرسوم”

المنافسة بهامش ربح حقيقي

معدل سنوي (APR) شامل الرسوم بداية من 3.13%

أن لا يتجاوز عمر عميل البنك عن 60 عاماً وأن لا يقل عن 20

فترة العمل داخل القطاع الحكومي 3 أشهر والخاص 6 أشهر

الراتب 6 ألاف ريال للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والعسكري 12 ألف ريال

الحد الأدنى لراتب القطاع الخاص يكون بالاتفاق مع البنك

درجة ائتمانية جيدة

إمكانية تمويل نسبة مئوية من قيمة المديونية تصل إلى 90%

بعد الدخول على موقع بنك الجزيرة ستقوم بإدخال بعض البيانات الهامة لتتلقى تمويلك الفوري ، فكنت حريصاً على ملئ هذه البيانات بطريقة صحيحة

اسم المواطن أو المقيم الدخل الشهري الجوال الشخصي العنوان المدينة الحالة الوظيفية البريد الإلكتروني كتابة ملاحظات إضافية وهي عبارة داعم للموافقة على القرض بسرعة

ويشمل تقديم طلب تمويل بنك الجزيرة على صورة للهوية الوطنية وتقديم خطاب عدم الممانعة من الدائن وتكون بصيغة موجهة إلى بنك الجزيرة مع إرفاق خطاب تعريف بالراتب وكشف لأخر 3 شهور. قبل طلب النموذج يرجى النظر إلى حاسبة التمويل في بنك الجزيرة لإلقاء نظرة على أسعار المنتجات التمويلية وجداول الإفصاح بالإضافة إلى أحدث العروض المتاحة في رمضان لسداد المديونية.