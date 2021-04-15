يبحث الطلاب عن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442، حيث هذا الوقت هو الوقت الذي سوف تظهر فيه النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن التطور في عرض نتيجة الامتحانات الاون لاين يعتبر شئ ايجابي حيث سهل الكثير علي الطلاب لمعرفة نتيجتهم والحد من الاصابة بفايرس كرونا المستجد، نحن في السطور التالية سوف نعرض عليكم رابط أستعلام عن التائج في نظام نور للعام الحالي 1442 في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

من هذه الخطوات تستطيع الاستعلام عن النتائج في نظام نور، حيث تستطيع تسجيل الدخول بأسم المستخدم وكلمة السر، بدأت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن توقيت إعلان نتيجة التلاميذ في المراحل التعليمية المتغايرة، ومن المخطط له أن ينهي الإشعار العلني عن النتيجة عبر نظام نور التعليمي، لذا ينهي البحث على نحو مكثف عن وصلة نظام نور وأسلوب وكيفية البحث والاستفسار عن النتائج، حتى يتمكن التلاميذ من التعرف على نتيجة الترم الثاني بمجرد الإعلان عنها، واليوم نقدم لكم توقيت النشر والترويج عن النتيجة ورابط وخطوات الاستفسار عنها ببساطة.

أدخل علي الموقع الرسمي لنظام نور

قم بكتابة كلا من أسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر

اكتب رمز التحقق الظاهر امامك

سوف يظهر امامك تقارير فى اسم الطالب

ثم اختار اشعارات الفترات.

اختار الفصل الدراسي الثاني

قم بالضغط علي بحث

سوف يظهر لك النتيجه

من المهم ذكره أن السعودية من الدول التي نجحت في متابعة العام الدراسي الحالى بأسلوب جيد بلا أي تأجيل التعليم بالمدرسة أو الامتحانات، إذ اتبعت وزارة التعليم نظام التعليم عن بعد للمرة الأولى، وهذا حتى الآن إنتشار فيروس Covid 19، وتم الاعتماد على التعليم بالمدرسة الالكترونية على يد المنصات والقنوات التعليمية لحصول التلاميذ على شروحات لـ جميع الدروس، وتم إنتهاء الموسم الدراسي بنجاح، وحالياً في انتظار الإعلان عن نتائج التلاميذ