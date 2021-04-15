نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط سيارات الراجحي اعفاء من القسط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي لازال يبهرنا بـ عروض تقسيط السيارات وفي شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021 – 1442 هجريًا يقدم مجموعة من العروض الخاصة بتقسيط السيارات المختلفة والذي سنستعرضه في التقرير التالي.

عرض تقسيط سيارات الراجحي اعفاء من القسط الأول

يقدم بنك الراجحي الاشهر في المملكة العربية السعودية في تقسيط السيارات عرض شهر رمضان وهو أن يعفي من القسط الأول وبدون رسوم إدارية، وكذلك بدون دفعة أولى.

تزامننا مع شهر رمضان المبارك وبغرض توفير عرض منافس لعملاء منتج التمويل التأجيري للسيارات، يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل فرصة للحصول على منتج تأجير السيارات.

شروط القسط من خلال تأجير السيارات بتحويل الراتب

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

شروط القسط تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

دفعة أولى 5%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

امثلة على التقسيط مع اعفاء القسط الأول

مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.

مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 9.55% 1,509 ريال 27,000 ريال

*معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.