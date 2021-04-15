وزارة الدفاع..فتح باب التقديم للخدمة العسكرية للجامعيين وأهم الشروط المطلوبة 1442، تقدم وزارة الدفاع السعودية الفرصة للشباب من الخريجين سواء المرحلة الجامعية أو الثانوية من متخصصي العلوم التطبيقية للتقديم على الخدمة العسكرية في المملكة، التي تعتبر من أهم الأماكن التي يبحث عنها السعوديين، وفق مجموعة من الشروط التي تم وضعها لكي يتم القبول في الخدمة. سوف نتعرف على هذه الشروط ومواعيد التقديم ورابط التقديم على الخدمة العسكرية إلكترونياً.

وزارة الدفاع..فتح باب التقديم للخدمة العسكرية للجامعيين وأهم الشروط المطلوبة

الشروط المطلوبة في الخدمة العسكرية للجامعيين للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية كما نص عليها القانون السعودي هي:

التقديم يقتصر فقط على السعوديين ويستثنى من نشأ مع والده في خارج البلاد لتقديم خدماته العملية.

التمتع بالسيرة الحسنة من شروط التقديم الأولى وأن لا يكون المتقدم قد فصل من قبل بشروط تأديبية.

الشروط الخاصة بالخريج وهو أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية في نفس العام. أو الشهادة الثانوية في تخصص العلوم الطبيعية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة لا تقل عن نسبة 80% والحصول على نسبة 60% في اختبار القدرات العامة.

شرط العمر الذي يتراوح بين 17 وال22 فقط لا يقل ولا يزيد عن ذلك.

المتقدم للأعزب فقط وأن يجتاز الاختبارات التي تقدها الوزارة.

اللياقة الطبية وأن يتناسب الطول مع الوزن وسوف يتم الكشف الطبي على المتقدمين.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية واختبارات المقابلة الشخصية بنجاح.

مواعيد التقديم على الخدمة العسكرية

تم تحديد التقديم للكليات العسكرية التابعة لوزارة لدفاع لقضاء الخدمة العسكرية والتي تبدأ كالتالي:

يبدأ التقديم للطلبة من خريجي الجامعات يوم 20 رمضان 1442 التقديم للطلبة من خريجي الثانوية العسكرية في تخصص العلوم الطبيعية من يوم 20 من شهر شوال 1442. يتم التسجيل من خلال موقع وزارة الدفاع الوطني ويجب أن يكون المتقدم مسجلاً في النفاذ الوطني الموحد. رابط التقديم على الخدمة العسكيرة

يتم التقديم على الخدمة العسكرية التي تم الإعلان عنه من خلال وزارة الدفاع الوطني عبر الرابط التالي” وafca.mod.gov.sa

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم عن فتح باب التقديم للخدمة العسكرية.