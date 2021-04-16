نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم مقالاً جديداً عن كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل حيث أن الشركة الوطنية للتمويل تقدم فرص تمويلية ممتازة دون الحاج لضامن أو تحويل رواتب ، وتتميز القروض المقدمة من الشركة الوطنية للتمويل بفترات السداد الميسرة ، وتقدم منتجات تمويلية مثل قروض شراء السيارات وقروض شراء العقارات ومن خلال مقالنا الحالي نستعرض لكم طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل والشروط اللازم توافرها لذلك والقروض العقارية تقدم من خلال بنك سامبا أيضاً كما تقوم شركة الراجحي المالية بتقديم العديد من قروض الراجحي العقارية عبر موقعها الإلكتروني.

كيفية الحصول علي قروض من الشركة الوطنية للتمويل

كما هو الحال في الحصول علي التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة ، نتعرف أيضا علي طريقة الحصول علي قروض الشركة الوطنية للتمويل من خلال الخطوات التالية :

الدخول علي الرابط الخاصة بالشركة الوطنية للتمويل عبر الإنترنت.

اختيار أيقونة تقدم بطلبك الآن.

مليء بيانات النموذج الخاص بطلبات الأفراد أو الشركات حسب حاجتك.

اسم مقدم الطلب ، اسم العائلة ، رقم الهوية الوطنية ، رقم الجوال ، الدخل الشهري لا يقل عن 4500 ريال ، البريد الإلكتروني.

قم باختيار السلعة المطلوب تمويلها : سيارة أو تورق أو مرابحة سيارة.

قم باختيار فرع الشركة الأقرب لك ما بين : الرياض ، جدة ، الدمام ، القصيم ، خميس مشيط.

تقوم بعد ذلك بتحديد قيمة الالتزامات الشهرية النقدية.

تقوم بعد ذلك بإدخال قيمة الدفعة المقدمة.

تقوم بعد ذلك بتحديد سعر السيارة أو السلعة.

تقوم بعد ذلك باختيار موديل السيارة أيضاً أو السلعة.

ثم تقوم بالضغط علي تقديم الطلب.

كما تتيح الشركة التقدم للحصول علي القروض من خلال الاتصال علي الرقم الثابت 920011811 أو زيارة احد الفروع الموضحة بالخطوات السابقة وعناوينها بموقع الشركة ، ويمكنكم التعرف علي التمويلات العقارية من البنك السعودي الفرنسي.

مميزات القروض التمويلية المقدمة

تتميز القروض من الشركة الوطنية للتمويل عن العديد من قروض البنوك مثل القروض التي يقدمها بنك التنمية وغيره ، وأهم مميزاته الآتي :

التمويل بصيغة المرابحة الحلال.

الحصول الفوري علي التمويل.

هامش مرابحة تنافسي.

قيم مالية كبيرة للقروض المقدمة.

لا حاجة لتحويل راتبك عبر الشركة.

لا حاجة لوجود ضامن.

السداد يخضع للتقسيط حتي خمس سنوات.

فترة الموافقة حتي ثماني وأربعون ساعة.

إيداع نقدي للمبالغ المطلوبة في حساب العميل.

والفيديو التالي يوضح شروط الحصول علي التمويل: