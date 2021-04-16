عروض extra السعودية اليوم.. أقوى العروض الهواتف الذكية المقدمة من الشركة المتحدة للإلكترونيات

عروض extra السعودية اليوم أحد أكثر ما يهم المواطن السعودي، حيث تحرص الشركة المتحدة للإلكترونيات على تقديم عروض مميزة لجميع عملائها في جميع أنحاء الممكلة العربية السعودية، وتزداد العروض بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث تتنوع العروض الذي يقدمها الموقع بين عروض على الهواتف الذكية على اختلاف أنواعها، وبين عروض على مختلف الأجهزة الكهربية في المنزل، بل وجميع مستلزمات المنزل أيضاً، وسنخبركم بأفضل العروض المقدمة من اكسترا السعودية.

عروض extra لليوم جوالات

بالنسبة لجوالات آيفون:

آبل أيفون 11 برو 64 جيجا أخضر داكن يأتي بسعر 3767 ريال سعودي، وتبلغ نسبة الخصم حوالي 20%، كما يأتي مزود بضمان لمدة عامين.

آبل آيفون 11 برو 512 جيجا رمادي اللون، يأتي بسعر 5167 يال سعودي، وتبلف قيمة الخصم 20%، ويأتي بضمان لمدة عامين.

آبل آيفون 11 برو ماكس 64 جيجا أخضر غامق، ويأتي بسعر 4207 ريال سعودي، وهو الأكثر مبيعاً ويأتي معه هدية من اختيار المشتري.

آبل آيفون اس اي 2020، 256 جيجا بايت، ويأتي بثلاثة ألوان أحمر اللون، وأبيض أو أسود، ويأتي بخصم يقدر بنجو 20% ليكون سعره 2103 ريال سعودي.

آبل آيفون 11 برو، 256 جيجا فضي اللون، وتبلغ قيمة الخصم نحو 15%، ليأتي بسعر 4675 ريال سعودي.

آبل آيفون 11، ويأتي مود بخاصية 4 جي، 64 جيجا، وذو لون بنفسجي، ويبلغ الخصم المقدم عليه نجو 14% ليأتي بسعر تنافسي 2799 ريال سعودي.

عروض جوالات هواوي

تقدم الشركة المتحدة للإلكترونيات أقوى العروض على هواتف هواوي، التي يبلغ عددها 17 إصداراً مختلفاً، وسنذكر لكم بعضاً من أقوى العروض:

هواوي واي 8 بي، ويأتي مزود بخاصية 4 جي، 128 جيجا، أزرق اللون، ويأتي بخصم مميز يبلغ 25% تقريباً من سعره الأصلي، ليأتي بسعر 699 ريال سعودي، كما يأتي معه هدية بقيمة 129 ريال.

هواوي نوفا 7 آي، ويأتي بذاكرة داخلية تبلغ 128 جيجا، ساكورا الوردي، ويبلغ مقدار الخصم حوالي 24%، كما يأتي مع هداية مجانية بقيمة 145ريال سعودي.

قدمنا لكم أقوى عروض extra السعودية اليوم للهواتف الذكية وبشكل خاص لهاتف آيفون ولهاتف هواوي.