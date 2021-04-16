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عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع المبالغ الخاصة بمعاشات الضمان الاجتماعي 1442 في حسابات المستفيدين والمستفيدات، حيث تضمنت المبالغ المعاش الأساسي والمساعدات النقدية التي يتم صرفها من أجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء المستحقة لشركة الكهرباء عن المستحقين والمستحقات، ويمكن الآن لكافة المستحقين والمستحقات لصرف تلك المعاشات الاستعلام برقم الهوية وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية بعد إيداعه

تعد المبالغ التي تودعها وزارة الموارد البشرية للفئات المستفيدة من معاش الضمان ذات أهمية كبرى للفئات المستحقة له وهم الفئات الآتية:-

من بلغ سن الشيخوخة ذكر أو أنثي.

عاجز عن العمل سواء عجز دائم أو عجز مؤقت أو معاق.

الأسرة غير المعولة وتتضمن المطلقة مع الأبناء والأرملة مع الأيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل وتشمل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة وزوجة الغائب أو المفقود وزوجة المدمن على المخدرات.

الأيتام وهم يتيم الأب، يتيمة الأب.

مجهول الأب أو الأبوين ، مجهولة الأب أو الأبوين.

ويمكن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية باتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم اختيار قطاع الخدمات الإلكترونية.

2- الضغط على خيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.

3- يتم ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح من رقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي ثم يتم إدخال كود التحقق البشري.

4- يتم الضغط على زر عرض.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد بشكل إلكتروني وذلك من باب التسهيل عليهم، حيث يتم عادة إيداع المبالغ في حساباتهم في النصف الأول من كل شهر هجري.