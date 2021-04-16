موعد صلاة الفجر في الرياض تعرف على امساكية رمضان 1442 السعودية

موعد صلاة الفجر في الرياض حيث نشرت المملكة العربية السعودية جدول مواقيت الصلاة داخل جميع المدن والمحافظات السعودية طول شهر رمضان المبارك، وقد أعدت ذلك هيئه المساحة في المملكة، وأعلنت جدول به إمساكية رمضان يوضح مواعيد صلاة المسلمين طول الشهر، ويظهر في الجدول موعد صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب والعشاء وصولا حتى موعد الشروق والغروب، وذلك في كل مدينة داخل المملكة حتى يستطيع المسلم معرفة مواقيت الصلاة، ويقوم بأدائها سواء كان في المنزل أو المسجد.

موعد صلاة الفجر في الرياض 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد صلاة الفجر في الرياض وجميع المدن داخل المملكة العربية السعودية، وذلك طول شهر رمضان المبارك حيث يحرص الكثير من المسلمين على أداء الصلاة في المساجد وخاصة بعد فتح المساجد لأداء صلاة التراويح، مما جعل الكثير من الأعداد تقبل على الصلاة في المسجد سواء كان في الفجر والتراويح أو على مدار اليوم، حيث أن صلاة الفجر في الرياض تكون في تمام الساعة 4:55 صباحًا وقد تختلف موعد صلاة الفجر بالنسبة لجميع المناطق في المملكة العربية السعودية، وسوف نذكر معظم مواقيت صلاة الفجر في المدن المختلفة خلال السطور القادم.

موعد صلاة الفجر في مدن المملكة

يمكنك معرفة موعد صلاة الفجر في المدن المختلفة داخل من المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن التالي:

موعد صلاة الفجر في المدينة المنورة 4.39

موعد صلاة الفجر في الدمام 3.54

كما أن موعد صلاة الفجر في مدينة الطائف 4.40

موعد صلاة الفجر في مدينة تبوك 4.44

إمساكية رمضان 1442 السعودية

يمكنك معرفة موعد صلاة الفجر في الرياض والمدن المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يحافظ الكثير من المسلمين أداء الصلاة داخل المسجد سواء كان في صلاة الفجر أو أي صلاة أخرى خلال شهر رمضان المبارك.