وزارة التعليم السعودية تعلن عن الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح من منسوبي التعليم والطلاب قبل بداية العام الدراسي القادم 1443

وزارة التعليم السعودية: تستعد بعض إدارات التعليم للتمكن من إعطاء منسوبيها اللقاح المضاد للوباء المنتشر، حيث حددت كل إدارة بعض الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443، حيث أنه بعد أن قررت الوزارة أن يكون العام الدراسي المقبل حضورياً، أكدت على كلاً من منسوبي التعليم أخذ هذا اللقاح، وذلك ضماناً لسلامة وصحة الطلاب في عام دراسي جديد، وكذلك أيضاً ستتبع الوزارة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب في بيئة ومقرات العمل، وكذلك مقرات أخذ اللقاح.

وزارة التعليم السعودية والفئات المستهدفة لأخذ اللقاح قبل العام الدراسي الجديد 1443

استعدت الوزارة وبعض إدارات التعليم لتتم عملية تمكين منسوبيها من أخذ اللقاح، وذلك للفئات المستهدفة التالية التابعة لكل إدارة تعليمية:

المعلمين والمعلمات.

الإداريين والإداريات.

الطلاب والطالبات بالمدارس الذين أعمارهم تبدأ من 18 عاماً فما فوق.

التعليم بالسعودية وتطعيم اللقاح لمنسوبي التعليم 1443

منذ الأحد السابق وقبل بداية شهر رمضان بدأت الوزارة بحملة التطعيم للقاح ضد الوباء المنتشر لمنسوبي التعليم، حيث هذا يعتبر من ضمن الحملات التي قامت بها وزارة التعليم السعودية والتنسيق مع وزارة الصحة، حيث أن هذه الحملة هي من اهتمامات وزير التعليم حمد آل الشيخ، وذلك للحفاظ على صحة منسوبي التعليم والحفاظ على سلامتهم في أثناء بيئة العمل، وذلك لكي تتوفر بيئة عمل مناسبة للعاملين بالإدارات، ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في التعليم بالسعودية.

مقرات اللقاح بالوزارة وكيفية الوصول إلى مقرات التطعيم

المقرات حسب ماحددته الوزارة فيما يلي وطريقة وصول المقرات: