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توضيح موعد صرف المساعدة المقطوعة والية صرفها للمستفيدين من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد صرف المساعدة المقطوعة بالمملكة وطريقة متابعة الطلب وطريقة صرفها للمستفيدين بعد استفسار وتساءل العديد من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية وهناك العديد من الأبواب التى تساعد بها الحكومة السعودية المواطنين بالمملكة العربية السعودية حيث يقدم الأمير محمد بن سلمان مساعدة مالية وعينية للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة
توضيح موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن المواطنين السعوديين المقدمين على طلب المساعدة المقطوعة عليهم انتظار الصرف الآلى بعد مراجعة الطلبات وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة أن ليس هناك وقت محدد لصرف المقطوعة وهناك الآن عملية مراجعة لجميع الطلبات واكدت الوزارة أن المواطنين السعوديين المتقدمين عليهم متابعة طلباتهم من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية ويتم الاستعلام من خلال رقم الطلب
كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسعودية
يستطيع المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على المساعدة المقطوعة متابعة طلب التقديم من خلال النقاط التالية
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة للاستعلام
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية في الموقع
- ثم يتم الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
- ثم يتم إدخال رقم الطلب
- ثم الضغط على استعلام
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية
المساعدة المقطوعة متاحة للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية بعد توافر شروط الحصول على المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي
- يشترط أن يكون المواطن المتقدم بطلب الحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعوديين الحصول عليها
- يشترط أن يكون المتقدم لا يحصل على أى دعم آخر
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم ليس له أى سجلات تجارية
- يشترط أن يكون المواطن السعودي طالب المساعدة المقطوعة عمره لا يقل عن 35 عام وقت طلب الحصول على المساعدة المقطوعة
- فى حالة أن يكون المواطن السعودي المتقدم غير متزوج يشترط أن يكون دخله لا يزيد عن 3000 ريال سعودي
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم يقيم على طول في المملكة العربية السعودية
- لابد أن يكون المواطن السعودي المتقدم ليس له أى عقارات أو مباني يمتلكها وذلك لكي يتمكن المتقدم من الحصول على المساعدة المقطوعة بالمملكة
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