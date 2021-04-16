نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف.. الشروط الواجب توافرها وجميع الأوراق المطلوبة في المقال التالي

يعد قرض الزواج بنك التسليف من القروض الهامة في المملكة التي تمنح للشباب السعودي المشرف على الزواج للمرة الاولى، حيث يصرف مبلغ القرض من خلال بنك التنمية الاجتماعية خلال بعض الشروط، المختلفة على حسب ان كان المتقدم على القرض موظف الحكومي والموظف قطاع خاص، غير أن متاح الحصول على قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف من خلال الموقع الإلكتروني، في محاولة من إدارة البنك للتسهيل على المواطنين بهذا النوع من الخدمات، تيسرا على الشباب في الحصول على المبلغ المتاح لقرض الزواج. شروط قرض الزواج بنك التسليف نعرض لكم عزيزي القارئ الشروط الازمة لتمويل الزواج من بنك التسليف: أن يكون سن طالب الحصول على قرض الزواج من البنك اقل من سبعون عام، وألا يزيد عمره الكفيل عن خمسة وخمسون عام.

أن يكون صافي الدخل الشهري المتقدم يزيد عن 12500 ريال.

أن يكون المتقدم يتزوج للمرة الأولى ولم يسبق له الزواج، مع الوضع في الاعتبار استثناء من الارمل لزوجة وحيدة والمطلق لزوجة وحيدة ولم يدخل بها.

أن يكون المتقدم للقرض متمتع بالجنسية السعودية وأن تتمتع الزوجة بالجنسية السعودية او احدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يلتزم المتقدم على القرض بتقديم عقد زواج رسمي وموثق من المحكمة المختصة، شرط الا يكون قد مر على تاريخه عامان هجريان. الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض الزواج بنك التسليف 60 ألف للموظف الحكومي تقديم نموذج تسليم البريد يكون عليه الاسم والتوقيع لطالب القرض والاسم والتوقيع والختم الخاص بموظف البريد.

صورة الهوية الوطنية ويتطلب ابراز الأصل للاطلاع لعمل مطابقة علية.

تقديم صورة من سجل الأسرة يكون مضافة فيه الزوجة.

تقدم صورة من عقد النكاح كاملاً مع ابراز الأصل للاطلاع لعمل مطابقة علية.

تقدم أصل للنموذج رقم 104 الإلكتروني ويمون مطبوع من حساب طالب القرض من منصة التقدم الإلكترونية الخاصة بالبنك مكتمل التوقيعات اللازمة وان يكون مختوم بالختم الرسمي الخاص بجهة العمل للموظف بشرط ألا

يكون تاريخ الاعتماد قد مر علية أكثر 60 يوماً.

يقدم أصل حساب الآيبان على الاوراق الرسمية للبنك ومصدق بختم البنك.

أن يقدم الاصل من كشوف الحساب لآخر ثلاث رواتب التي تسبق تاريخ الاعتماد للنموذج 104على الاوراق الرسمية للبنك ويكون مصدق علية بختم البنك.

يقدم تصريح بياناتي من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

في حالة أن كان الزواج لثاني مرة نتيجة وفاة الزوجة الأولى، يتم إرفاق صورة من شهادة الوفاة الخاصة بالزوجة الأولى، كما يتم إرفاق صورة من كرت العائلة ويكون مضافة الية الزوجة الأولى التي توفت. الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض الزواج بنك التسليف 60 ألف للموظف في القطاع الخاص تقديم نموذج تسليم البريد يكون عليه الاسم والتوقيع لطالب القرض والاسم والتوقيع والختم الخاص بموظف البريد.

صورة الهوية الوطنية ويتطلب ابراز الأصل للاطلاع لعمل مطابقة علية.

تقديم صورة من سجل الأسرة يكون مضافة فيه الزوجة.

تقدم صورة من عقد النكاح كاملاً مع ابراز الأصل للاطلاع لعمل مطابقة علية.

تقديم صورة من هوية الكفيل.

تقدم أصل للنموذج رقم 105 الإلكتروني ويمون مطبوع من حساب طالب القرض من منصة التقدم الإلكترونية الخاصة بالبنك مكتمل التوقيعات اللازمة وان يكون مختوم بالختم الرسمي الخاص بجهة العمل للموظف بشرط ألا يكون تاريخ الاعتماد قد مر علية أكثر 60 يوماً.

تقديم أصل تعريف مفصل بالراتب للكفيل يكون ويكون موقع ومختوم علية من جهة العمل للكفيل بشرط ألا يكون تاريخ التوقيع قد مر علية أكثر 60 يوماً.

تقديم أصل من تعريف مفصل بالراتب لطالب القرض ويكون موقع علية ومختوم بختم جهة العمل لطالب القرض ويكون علية تصديق من الغرفة التجارية بشرط ألا يكون تاريخ التوقيع قد مر علية أكثر 60 يوماً.

تقديم شهادة مدد وأجور لمشترك من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية بشرط ألا يكون تاريخ أصدراها قد مر علية أكثر 60 يوماً.

تقديم أصل من رقم حساب الآيبان على الأوراق الرسمية للبنك ويكون مصدق علية بختم البنك للحصول على قرض الزواج بنك التسليف .

تقديم تصريح بياناتي لطالب القرض من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

تقديم تصريح بياناتي للكفيل من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

في حالة أن كان الزواج لثاني مرة نتيجة وفاة الزوجة الأولى، يتم إرفاق صورة من شهادة الوفاة الخاصة بالزوجة الأولى، كما يتم إرفاق صورة من كرت العائلة ويكون مضافة الية الزوجة الأولى التي توفت. الوسوم عمر شويل - جدة قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف.. الشروط الواجب توافرها وجميع الأوراق المطلوبة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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