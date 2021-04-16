متى عيد الفطر 1442هـ بالسعودية وموعد صلاة العيد بتوقيت المملكة 2021م

متى عيد الفطر 1442هـ بالسعودية ، كما تم تحديدها من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري1442هـ، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك 2021م، سيكون يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو لعام 2021م، وذلك في حال اكتمل شهر رمضان المبارك 1442هـ، ثلاثون يومًا، أو وفق رؤية هلال شهر شوال من الممكن أن يكون 12 من شهر مايو 2021م، في حال أن يكون شهر رمضان 29 يوم فقط، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أيام موعد إجازة عيد الفطر المبارك، بكافة قطاعات المملكة، بدءًا من يوم 25 من شهر رمضان المبارك، والتي تنتهي بحلول اليوم الخامس من شهر شوال، وفق المادة الرابعة المنظمة قانون العمل والإجازات بالمملكة.

متى عيد الفطر 1442هـ بالسعودية

والجدير بالعلم أن موعد عيد الفطر المبارك 1442هـ، من الأعياد المقربة لقلوب المسلمين في كافة بقاع الأرض، فله فرحة خاصة في استقباله، بعد أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو الصيام، لمدة تقدر بثلاثون يومًا متواصل، فيعد قدوم العيد المبارك، بمثابة مكافأة لكل مسلم التزم في شهر رمضان الكريم، وأدى المناسك والعبادات على أكمل وجه، وتقرب إلى الله عز وجل، راجي عفو وغفران ورحمة المولى سبحانه وتعالى، والجدير بالعلم أيضًا أن استقبال المسلمون لعيد الفطر، فالعادات والتقاليد المتعارف عليها، خاصة في عالمنا العربي، مثل كحك العيد، والدبيازة السعودية، وغيرها من مظاهر الفرحة بعيد الفطر المبارك، كما يحرص الجميع على تبادل التهنية فيما بينهم، والحرص عى أداء صلاة العيد في الساحات للتهنئة، كذلك تبادل رسائل SMS، ورسائل تهنئة العيد واتس آب.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة 2021 م

وعن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021م، بالمملكة بمشيئة الله، سوف تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا، يوم 1 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق يوم الخميس 13 من شهر مايو 2021م، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة بالمملكة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين بالمملكة.