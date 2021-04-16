نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق صرف المساعدة المقطوعة في شهر رمضان 1442 بالمملكة في المقال التالي
من خلال مجموعة من برامج الدعم وتساعد المملكة العربية السعودية مواطنيها أصحاب الدخول الضعيفة والمعدومة حيث تقدم حزمة من المساعدات في صورة برامج للنهوض بالمستوى المعيشي أدخل الأفراد والأسر ومن أجل حياة كريمة تتصف بالرفاهية استماع فيها الإنسان بكرامته بعيدا عن الفقر والعوز في إطار من توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير الشاب محمد بن سلمان وقيام السلطات المعنية في المملكة بالعمل على تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع ومن أهم البرامج التي تدعم وتخدم المواطنين من أجل حياة كريمة هو برنامج المساعدة المقطوعة وحساب مواطن، واختلف مسميات تلك البرامج إلا أنها تهدف لتحقيق الواحد هو القضاء على العوز والفقر والحفاظ على كرامة وحياة معيشة الفرد، وكل برنامج يهتم بطائفة معينة من أصحاب الحاجة والدخول الضعيفة والمعدومة.
المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة هو برنامج دعم تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها من أصحاب الدخول المعدومة ويقدم في صورة مادية يتم إيداعها لدي الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين ويتم صرفها بصفة دورية ومستمرة وتصرف بشكل سنوي، ويستفيد منه الفئات التي تتوفر فيها الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة.
مواعيد صرف مساعدة الضمان الإجتماعي
لمعرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة لعام ١٤٤٢ بشكل صحيح بعيدا عن الشائعات التي تروجها مواقع البحث وصفحات التواصل الاجتماعي فما عليك إلا الاستعلام عن ذلك وعن أسماء المستفيدين من الموقع الخاص بها وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع وزارة العمل الالكتروني.
- تسجيل الدخول على الموقع من هنا .
- إدخال رقم الهوية الوطنية.
- إدخال رقم الطلب الخاص بالمستفيد من الدعم.
- إدخال الاسم رباعيًا.
- الضغط على أيقونة الاستعلام.
ومنها سوف يوفر لك الموقع كافة البيانات والمعلومات التي تريد الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي للوزارة.
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