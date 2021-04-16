نظام نور رابط الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 هجريًّا برقم الهوية لولي الأمر ، عقب صدور الأوامر الملكية بتقديم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442ه‍ لإنهاء العام الدراسي، بناءً على رغبة أولياء الأمور والطلاب بعد عمل استفتاء لهم حول تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، أعلنت العديد من المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن إنهاء الفصل الدراسي الثاني وفقًا للمواعيد المُحددة بعد الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين، وقد تم رفع نتائج الإختبارات على نظام نور الالكتروني، بحيث يُمكن لولي الأمر الدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام نور 1442ه‍ برقم الهوية ورمز التحقق لاستخراج شهادة نتائج الاختبارات لأبنائهم من الطلبة والطالبات.

نظام نور رابط الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 هجريًّا برقم الهوية لولي الأمر

لقد أعلنت الكثير من المدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية عن إنهاء عملية رصد درجات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورفع النتائج على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني، لذلك يبحث أولياء الأمور عن الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني 1442 ه‍، لكي يتمكنوا من استخراج شهادة نتائج الإختبارات، ويتم الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني 1442ه‍ من خلال هذا الرابط ( noor.moe.gov.sa ).

خطوات استخراج شهادة نتائج الاختبارات النهائية 1442 ه‍ من خلال نظام نور الإلكتروني

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني .

. يقوم ولي الأمر بكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية في خانة اسم المُستخدم.

إدخال كلمة السر الخاصة بالحساب في الخانة المُخصصة له.

إدخال رمز التحقق الذي يظهر في الموقع.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يقوم ولي الأمر بإختيار الطالب المسؤول عنه ثم النقر على ( إشعار بنتيجة الطالب ).

يتم التوجه إلى صفحة أخرى، والتي من خلالها يختار ولي الأمر الصف الدراسي للطالب والضغط على ( الفصل الدراسي الثاني ) ثم الضغط على كلمة بحث.

في ثواني قليلة سوف تظهر النتائج الخاصة بالطالب.

خطوات إستعادة كلمة المرور وإسم المُستخدم الخاصة بنظام نور 1442ه‍