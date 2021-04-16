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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الالكتروني برقم الهوية 1442هـ ، يبحث الكثيرون من أولياء أمور الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الالكتروني لعام 1442هـ، وخاصة بعد تلبية طلبهم بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل بداية عيد الفطر المبارك 1442هـ، فقد تم انتهاء طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لذا يحرص كل منهم على البحث عن نتائج الاختبارات عن طريق الدخول على نظام نور الالكتروني برقم الهوية أو بكلمة السر واسم المستخدم ورمز التحقق.

نظام نور الالكتروني 1442هـ

يوفر نظام نور الالكتروني العديد من الخدمات التي تعين الطلاب وأولياء أمورهم، على إجراء العديد من الأمور الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بالمملكة العربية السعودية، حيث تم توفير كافة سُبل الراحة للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها من طباعة نموذج استمارة الكشف الطبي، تقديم لمرحلة رياض الأطفال و طلاب الصف الاول الابتدائي، واستخراج الشهادات، معرفة درجات الفصل، وذلك وفقًا لمعايير وشروط محددة أقرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الالكتروني برقم الهوية 1442هـ

عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن طريق منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أعلنت القيادات المدرسية في المملكة عن الانتهاء من أعمال رصد فحص الفصل الدراسي الثاني و مواد التقويم المستمر في نظام نور الالكتروني، الأمر الذي أدى إلى تزايد عمليات البحث مِن قِبل أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم في الفصل الدراسي الثاني.

يستطيع ولى أمر الطالب الحصول على نتيجة الفحص لدراسي عن طريق الدخول على نظام نور الالكتروني برقم الهوية أو باسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق أو عن طريق رقم السجل المدني، وذلك للاستعلام عن نتيجة الفحص من خلال الخطوات الآتية: