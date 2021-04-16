نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رواتب المتقاعدين شعبان 1442 أبريل 2021 صرف المعاشات سيكون في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المتقاعدين شعبان 1442 أبريل 2021 قد تم تحديده من قبل الحكومة السُّعُودية كما هو الحال في كل شهر وفق خُطَّة التقويم السعودي الشاملة؛ حيث إنه نظرًا إلى أن مواعيد الرواتب تعتمد التقويم الميلادي وليس الهجري؛ فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشعبان سوف تتم في رمضان رواتب رمضان سوف يتم في شوال؛ وهكذا، وهذا الأمر يهم الكثيرين بالمملكة؛ ولا سيما أن شهر رمضان من الشهور التي تشهد درجة كبيرة من الإنفاق من قبل المواطنين سواء فيما يخص شراء مستلزمات الشهر الكريم أو مستلزمات عيد الفطر المبارك، وفي هذا الصدد؛ تم الإعلان عن موعد رواتب المتقاعدين من شهر شعبان 1442 الموافق شهر أبريل 2021م، وسوف يتم توضيح لك فيما يلي بالتفصيل.

موعد رواتب المتقاعدين لشهر شعبان

من المتعارف عليه أن رواتب في السعودية الخاصة بالمتقاعدين عن العمل في المملكة العربية السُّعُودية تصدر شهريًا في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي؛ ومع ذلك يتطلع المواطنين المستفيدين من رواتب التقاعد إلى معرفة موعد صرف هذه الرواتب شهريًا بالتقويم الهجري، والتعرف هل سوف يتم صرفها في موعدها بالتقويم الميلادي أم لا ولا سيما أن وجود يوم عطلة عن العمل في اليوم المُحدد للصرف شهريًا سواء يومي الجمعة والسبت أو إجازة وطنية رسمية أو دينية يؤدي إلى ترحيل موعد الصرف حتى تنتهي الإجازة، وفي هذا الصدد تم الإعلان عن موعد رواتب التقاعد لشهر شعبان لتكون فعليًا في يوم الأحد الـ 25 من شهر أبريل الجاري.

موعد رواتب المتقاعدين شعبان 1442 أبريل 2021

أعلنت حكومة المملكة العربية بشكل رسمي أن موعد رواتب المتقاعدين عن العمل وأصحاب المعاشات في جميع القطاعات الحكومية بها سوف تُوافق يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل لعام 2021م أي (25 – 4 – 2021 م)، وهو الموافق اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك أي (13 – 9 – 1442 هـ) دون أي تأخيرات، وسوف يكون في مقدور المواطنين هنا صرف معاشاتهم مباشرةً في اليوم التالي الموافق الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ.

كم باقي على رواتب شهر شعبان للمتقاعدين

تفصلنا إذن أيام قليلة للغاية عن موعد صرف رواتب التقاعد شعبان 1442 هـ حيث قد بدأ العد التنازلي لموعد صرف رواتب الأفراد المنتمين إلى القطاع العام فيما يخص معاشات المتقاعدين عن العمل، ومن المنتظر أن يتم إيداع المرتبات في يوم الأحد 25 / 4 / 2021 م والبدء في صرفها في يوم الاثنين 26 / 4 / 2021 م أيضًا والصورة التالية توضح بالتفصيل الموعد المُحدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر شعبان.

وهذا يُشير إلى أن رواتب التقاعد لشهر شعبان تتم في رمضان؛ نظرًا إلى وجود بعض الفروق في الأيام بين التقويمين الميلادي والهجري؛ ولا سيما أن حكومة المملكة تعتمد في صرف الرواتب على التاريخ الميلادي والذي سيكون هنا يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه فإن راتب شهر أبريل وهو راتب شهر شعبان المنصرم أيضًا سوف يكون في رمضان.