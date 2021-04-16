نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل من خلال شركة اليسر لقطاع الأفراد بالسعودية 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل من خلال شركة اليسر لقطاع الأفراد بالسعودية 1442 هـ ، تُعد شركة اليسر من أكبر شركات التمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية من خلال ربح تنافسي و أقساط ميسرة لكافة العاملين سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص بمختلف المستويات والجنسيات بصيغة إسلامية وشرعية تتناسب مع الراتب الشهري الخاص بالعميل، وتقديم امتيازات تلائم كافة الاحتياجات المالية الخاصة بالمستفيدين بالقروض المُيسرة من جانب الشركة متوافقة مع جميع الشرائح الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة.

شركة اليسر للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة

تقدم شركة اليسر العديد من الخدمات التي تخدم المواطن السعودي وغير السعودي، وتلبية احتياجاته الخاصة من خلال توفير قروض مُيسرة بدون كفيل أو تحويل الراتب الشهري الخاص بالمُتقدم، و بأقساط تصل إلى 5 سنوات، وتشمل قيمة المبلغ المُقسط حتى 100 ألف دون كفيل أو تحويل راتب.

قرض شخصي بدون كفيل من خلال شركة اليسر لقطاع الأفراد بالسعودية 1442 هـ

تتميز شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفير القرض الشخصي من خلال أقساط شهرية مُيسرة بدون الحاجة لكفيل حتى خمس سنوات، و بهامش ربح تنافسي بصيغة التورق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقًا لمعايير وشروط محددة أقرتها الشركة.

شروط الحصول على قرض شخصي من شركة اليسر دون كفيل

حددت الشركة عدة ضوابط وشروط لحصول العميل على القرض الشخصي لقطاع الأفراد سواء الحكومي أو الخاص دون كفيل أو تحويل راتب من خلال السطور التالية:

يجب أن يبدأ سن المُتقدم من 21 حتى 60 عامًا.

لا يقل الراتب الشهري الخاص بالمُتقدم السعودي عن 5000 ريال سعودي.

أما المواطن المقيم في المملكة، يجب ألا يقل مرتبه عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن لا تقل مدة العمل في الخدمة عن ثلاثة أشهر، أما المواطن المقيم في المملكة ينبغي عدم قلة مدة العمل عن ستة أشهر.

في حالة رغبة المتقاعدين في الحصول على القرض يجب ألا يزيد عمره عن 70 عامًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من عرض القسط 100 ألف دون كفيل