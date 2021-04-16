نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد فتح التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية وشروط الالتحاق في السعودية في المقال التالي

موعد التسجيل بالخدمة العسكرية قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية في يوم ١٤ أبريل سنة ٢٠٢١ الذي يوافق يوم الأربعاء بإصدار إعلان في غاية الأهمية وكان ينتظره عدد كبير من المواطنين السعوديين، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة تسجيل الطلاب الذين يرغبون في أداء الخدمة العسكرية الخاصة بهم، كما أن هذا التسجيل يشمل طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعات أيضاً. الإعلان عن موعد التسجيل وشروط الالتحاق بالخدمة العسكرية قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان من خلال موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم فتح بوابة تسجيل الطلاب لأداء الخدمة العسكرية، كما قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن تفاصيل هذا التقديم.

حيث أنها قامت بتقديم كشف كامل لكل استعدادات اللجان المختصة لعملية اختبار الطلاب واختيارهم لأداء هذه الخدمة.

قامت وزارة الدفاع بتخصيص موعد تقديم طلاب الكلية العسكرية لأداء الخدمة العسكرية في يوم ٢٠/١٠/١٤٤٢ هجرياً هذا التاريخ الذي يوافق يوم الثلاثاء.

قامت وزارة الدفاع بتخصيص موعد تقديم الطلاب الحاصلين على البكالوريوس لأداء الخدمة العسكرية في يوم ٢٠/٩/١٤٤٢ هجرياً، هذا التاريخ الذي يوافق يوم الأحد وسيكون في أخر أيام شهر رمضان المبارك. شروط قبول الطلاب للالتحاق بالخدمة العسكرية التي تم إعلانها من قبل وزارة الدفاع في السعودية يشترط أن يكون الطالب حاصل على الجنسية السعودية، ويشترط أن يقوم الطالب بتقديم بيان بمكان سكنه داخل المملكة.

يشترط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة كأدنى مرحلة.

يشترط أن يتراوح سن الطالب بين ١٧ سنة و٢٤ سنة كحد أقصى.

يشترط أن لا يكون للطالب ملف قضائي وأنه لم يسبق الحكم عليه في أي قضية أو اثبات عليه أي حالات مخلة بالشرف.

يشترط أن يكون الطالب لائق بدنياً وأن يمتلك لياقة تؤهله لأداء جميع مهام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يمتلك الطالب المتقدم وزن يناسب طوله أي وزن مثالي، حيث أن الخدمة العسكرية تحتاج لياقة بدنية عالية.

يشترط أن يقوم الطالب بالنجاح في كل الاختبارات التي تقوم الكلية بتقديمها.

يشترط أن يكون الطالب ناجح في الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن ٦٠ في المية. الوسوم عمر شويل - جدة الإعلان عن موعد فتح التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية وشروط الالتحاق في السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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