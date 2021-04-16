وفاة الفنان الكويتي “سليمان معيوف” متأثراً بإصابته بـ”كورونا”

بلادي – الرياض :

توفي الفنان الكويتي سليمان معيوف؛ رئيس فرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية، عن عمر يناهز الـ 51 عاماً، متأثراً بمضاعفات فيروس “كورونا”.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الفقيد توفي أمس الخميس بالعناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد شعوره بتعب شديد نقل إثره للمستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أنه سيوارى الثرى بالكويت.

ونعى عدد من الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

ويذكر أن الفنان الراحل ولد في عام 1969 وقد ترأس فرقة “معيوف مجلي” المتخصصة بالفنون الشعبية؛ بعد وفاة والده معيوف مجلي في عام 1997، وقد شاركت الفرقة في العديد من المناسبات التراثية والرسمية في المهرجانات المحلية والدولية.