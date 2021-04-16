باستخدام الروبوت.. إجراء 15 عملية ناجحة في مستشفى الملك خالد بنجران

بلادي – الرياض :

تمكّن أطباء الجراحة بمستشفى الملك خالد بنجران، من إجراء 15 عملية ناجحة باستخدام تقنية الروبوت الآلي، وذلك منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأوضحت “صحة نجران” أن هذه العمليات تضمنت 6 عمليات جراحية لاستئصال الكلية مع الحالب لمريض يعاني ورما سرطانيا بالحالب، وعدد 5 عمليات لاستئصال أورام نسائية.

وأبانت أن العمليات الأخرى شملت عمليتين للسمنة، وعملية لاستئصال قطعة حديدية من البروستات مع ترميم مجرى البول، وعملية ترميم حوض الكلية واستخراج حصوات الكلى، وعملية لاستئصال القولون والمستقيم، إلى جانب 4 جراحات عامة.

وأشارت إلى أن جميع المرضى تلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وغادروا المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة.