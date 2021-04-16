إطلاق برنامج “المقاول المعتمد للبناء الذاتي” لتسهيل حصول المواطن على مقاول مؤهل

بلادي – الرياض :

رعي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إطلاق “برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي”، بالتعاون بين الوزارة ممثلة في برنامج تصنيف المقاولين والهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.

ويهدف البرنامج لتسهيل حصول المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي على مقاول مؤهل، حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قِبل الهيئة السعودية للمقاولين.

كما يأتي في إطار الارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة، وإلى توثيق المقاولين المعتمدين، والحد من التستر التجاري، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.

ويُشترط لتسجيل المقاولين في البرنامج كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد، حيث يتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى نظام الشركة عبر ربط إلكتروني تم إعداده لهذا الغرض، وهو منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.