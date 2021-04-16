“الله أخذ مني نعمة الحركة وأعطاني بدر”.. مشهد مؤثر يجمع بين مواطن معاق وصديقه

بلادي – الرياض :
قدم مواطن فقد قدرته على الحركة رسالة شكر لصديق له، بعدما بادر الأخير بالوقوف معه في محنته المرضية دون أي كلل أو ملل.
ووصف المواطن ويدعى “سالم”، خلال استضافته في برنامج “الناس للناس” المذاع على قناة “السعودية”، صديقه “بدر” بأنه “توأم روحه”، مقدمًا شكره له على كل لحظة عاشها معه منذ لحظة إصابته بكسر في يده وقدمه وحتى رحلته العلاجية، مضيفًا أن الله أخذ منه نعمة الحركة وأعطاه صديقه “بدر”.
ودفعت هذه الكلمات الرقيقة صديقه للبكاء، وتوجه إلى صديقه في مشهد مؤثر وقبل رأسه، مؤكدًا أن حياته بدون صديقه “سالم” لا قيمة لها، وقام الأخير بتقديم هدية له تعبيرًا عن امتنانه له.
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