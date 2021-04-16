“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق ورياح نشطة وسحب رعدية بأخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية بعدد من مدن المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، وعسير، والباحة، والقصيم، والمدينة المنورة، ستشهد أمطاراً غزيرة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

وأبان أن بعض المدن بمناطق الجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ عند التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

وأضاف أن أجزاء من مناطق الرياض وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ في الرياض الساعة 6 مساء، وفي جازان 12 ظهراً وفي المدينة المنورة وتبوك 9 صباحاً، وتستمر الحالة حتى 10 مساء.

وأشار إلى أن محافظات (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان) بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات (الحائط، والسليمى، والشملى، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق) بمنطقة حائل، تشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساء.