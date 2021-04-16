استعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية 1442

استعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية يوفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على قرض للاسرة بغرض الزواج أو شراء منزل أو شراء أشياء أساسية يحتاجها الشخص بشكل مستمر، ولكنها كلها تخضع إلى شروط واضحة من قبل البنك حيث يحدد بنك التنمية الإجتماعيه عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على القرض من البنك.

استعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن إمكانية الحصول على قرض من بنك التسليف من خلال بعض الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببنك التسليف من خلال الرابط التالي الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية .

يتم تسجيل الدخول من خلال ادخال الاسم صحيحا وكلمة المرور.

يمكن ان تقوم بإنشاء حساب جديد إن لم يكن لك حساب مسبق بالموقع.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية لتظهر له كل تفاصيل القروض التي يمكن أن يحصل عليها.

تظهر صفحة بها الاقساط المتبقية في حالة حصوله على قروض، أو القروض التي يمكن أن يحصل عليها.

لو كان على العميل أقساط متأخرة ستظهر له في الصفحة عدد الأقساط وقيمتها.

لابد من التدرج في الخطوات السابقة بدون ترك مكان فارغ.

لابد من كتابة كل البيانات بشكل صحيح دون اخطاء نهائيا.

شروط الحصول على قرض من بنك التسليف

شروط بنك التسليف يمكن للمواطن السعودي أن يحصل على قرض من بنك التسليف ولكن في حال توافر هذه الشروط به: