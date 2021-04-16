نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصغر جهاز كمبيوتر من شركة ابل ماك ميني بالمملكة السعودية لعام 2021 في المقال التالي

اصغر جهاز كمبيوتر من شركة ابل ماك ميني الجديد تعتبر شركة ابل من افضل الشركات المصنعة لأجهزة الإلكترونية حيث تمتاز أجهزة ابل بالجودة والتطوير سواء في الشكل أو التحديث النظام والحماية أيضآ الخاصة بالمستخدم . في الربع الأخير من السنه الماضية حدثت شركة ابل الحاسب المصغر ماك ميني المصنع من شركة ابل بعد اربع سنوات من اخر تحديث حيث يتميز الجهاز بمعالج الجيل الثامن وأدائه يعتبر افضل بخمس مرات وحدثت أيضآ نظام التبريد حيث يوجد به مروحة اكبر تعطي تدفق للهواء بثلاث مرات فاليكم تفاصيل مميزات جهاز ماك ميني الجديد من شركة ابل 2021 . مواصفات الجهاز ماك ميني الجديد 2021 يتميز الجهاز بتصميم رائع في الشكل علي شكل مربع ويوجد الشعار ابل في منتصف الجهاز .

الجهاز مصنوع من الألمنيوم باللون الرمادي .

يتمتع جهاز ماك ميني بالمعالج أنتل i3 يضم أيضآ معالج الرسومي intel UHD

يتمتع أيضآ الجهاز برباعي النواة بتردد 3.6 Ghz .

ويضم الجهاز ذاكرة العشوائية بسعة 8 GB .

السعة التخزينية للجهاز 128 GB من النوع Pcle .

يوجد به أربعة منافذ من النوع USB TYPE C بسرعة 40GB في الثانية الواحدة .

يمتلك الجهاز علي منفذين USB .

ويمتلك منفذ لأنترنت بسرعة 10 GB .

ويوجد به منفذ للسماعة الخارجية . مميزات جهاز ماك ميني الجديد2021 يدعم جهاز ماك ميني تشغيل شاشتين 4K من خلال منفذين الموجودين بالجهاز .

يمكن لجهاز ماك ميني أيضآ تشغيل شاشة واحدة بدقة 5k .

ويمتلك الجهاز ماك ميني الجديد بشريحة T2 التي تفيد في الحماية بشكل مبسط تقوم هذه الشريحة بتشفير البيانات بشكل فورى وتقوم هذه الشريحة أيضآ بالتحقق إذا كان النظام ماك المحمل موثق أو تم التلاعب به .

يدعم الجهاز ماك ميني تقنية Egpu والتي تمكن من تشغيل كرت شاشة منفصل .

يمكنك أيضآ تدمج اكثر من ماك ميني مع بعض عن طريق منفذ الأنترنت . كيفية شراء جهاز ماك ميني الجديد 2021 يوجد طرق عديدة لشراء جهاز ماك ميني الجديد واليك طرق شراء الجهاز الماك ميني 2021 فاليك بكيفية الشراء يمكنك شراء الجهاز ماك ميني عن طريق منفذ بيع معتمد لشركة ابل الإلكترونية .

يمكنك شراء جهاز ماك ميني عن طريق موقع ابل الإلكتروني ويمكنك أيضآ الشراء عن طريق التقسيط وعليك أن تختار من نظام التقسيط المناسب إليك . سعر الجهاز الماك ميني 2021 الجديد بالمملكة العربية السعودية سعرة يبدأ من 3499 ريال سعودي يعادل 950 دولار تقريبا الوسوم عمر شويل - جدة اصغر جهاز كمبيوتر من شركة ابل ماك ميني بالمملكة السعودية لعام 2021 error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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