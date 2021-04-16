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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارت ابل الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية لعام 2021 في المقال التالي
يعتبر كارت ابل الإلكتروني بالمملكة السعودية لعام 2021 اقوي ضربة لبنوك العالم تمكنت منها شركة ابل لما استحدثت زراع مالي وأصدرت شئ اسمه ابل كارت الإلكتروني ويعتبر هذا الكارت من البطاقات الائتمانية الجديدة التي سوف تكون طفرة جديدة بالمملكة حيث يعطيك خصومات علي السحب ويعتبر من افضل البنوك بنك ابل الإلكتروني حيث تعتبر شراكة بين اكبر بنوك العالم .
وسوف يكون هذا الكارت الإلكتروني بوابتك لكل أعمالك المالية بسهولة ويسر بل أن هذا الكارت حيث يعطي هذا الكارت مكافآت مالية تضاف علي بطاقتك الائتمانية علي السحب وشراء منتجات شركة ابل وغيرها من المنتجات .ويعتبر الكارت ابل الإلكتروني يعتبر من اعظم انه من اكثر الكروت أمانا لأنه تابع الى شركة ابل وغير تابع للمنظومة المالية العالمية حيث يوجد علي الكارت اسم العميل فقط لضمان السرية للعميل التابع للمنظومة ابل الإلكترونية وسوف نتكلم مفصلا في هذا المقال عن كارت ابل الإلكتروني .
لتوضيح اكثر نظام ألمكافآت بكارت ابل الإلكتروني يكون كالتالي :
- عند شرائك من هاتفك الايفون في محلات ابل تحصل علي حوالي 3 بالمئة كاش باك تضاف الى محفظتك الإلكترونية يوميا وليس شهريا مثل البنوك الأخري .
- عند شرائك من أي متجر خارجي بالصيغة الإلكترونية ببطاقتك الإلكترونية للكارت ابل كارت سوف تحصل علي 2 بالمئة كاش باك تضاف الى محفظك الإلكترونية يوميا .
- إذا استخدمت بالكارت عند شرائك أي منتجك سوف تحصل علي 1 بالمئة كاش باك بمحفظتك الإلكترونية يوميا .
مميزات الكارت الإلكتروني ابل كارت الإلكتروني الجديد:
- تسهيل أمور العملاء المالية بسهولة ويسر.
- شراء منتجات ابل الإلكترونية سواء هواتف محمول أو لابت توب أو أي شئ سواء منتجات ابل أو أي منتج اخر سوف تتمتع بخصومات هائلة .
- حصول العملاء علي الخصومات المالية يوميا وليس شهريا مثل البنوك الأخري .
- يمكن للعملاء تقسيط منتجات ابل أو أي منتج من غير فرض رسوم أضافية للتأخير في السداد .
- يمكن للعملاء الاشتراك في ابل كارت والاشتراك في شركة مدي الإلكتروني والاشتراك أيضا في شركة باى للمدفوعات الإلكترونية .
- تصميم الكارت بشكل خرافي وممتاز .
- سريه التعامل بينك وبين بنك ابل الإلكتروني حيث يمكنك الاستثمار وأفادتك بالمزيد من العروض .
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