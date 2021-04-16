كارت ابل الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية لعام 2021

يعتبر كارت ابل الإلكتروني بالمملكة السعودية لعام 2021 اقوي ضربة لبنوك العالم تمكنت منها شركة ابل لما استحدثت زراع مالي وأصدرت شئ اسمه ابل كارت الإلكتروني ويعتبر هذا الكارت من البطاقات الائتمانية الجديدة التي سوف تكون طفرة جديدة بالمملكة حيث يعطيك خصومات علي السحب ويعتبر من افضل البنوك بنك ابل الإلكتروني حيث تعتبر شراكة بين اكبر بنوك العالم .

وسوف يكون هذا الكارت الإلكتروني بوابتك لكل أعمالك المالية بسهولة ويسر بل أن هذا الكارت حيث يعطي هذا الكارت مكافآت مالية تضاف علي بطاقتك الائتمانية علي السحب وشراء منتجات شركة ابل وغيرها من المنتجات .ويعتبر الكارت ابل الإلكتروني يعتبر من اعظم انه من اكثر الكروت أمانا لأنه تابع الى شركة ابل وغير تابع للمنظومة المالية العالمية حيث يوجد علي الكارت اسم العميل فقط لضمان السرية للعميل التابع للمنظومة ابل الإلكترونية وسوف نتكلم مفصلا في هذا المقال عن كارت ابل الإلكتروني .

لتوضيح اكثر نظام ألمكافآت بكارت ابل الإلكتروني يكون كالتالي :

عند شرائك من هاتفك الايفون في محلات ابل تحصل علي حوالي 3 بالمئة كاش باك تضاف الى محفظتك الإلكترونية يوميا وليس شهريا مثل البنوك الأخري .

عند شرائك من أي متجر خارجي بالصيغة الإلكترونية ببطاقتك الإلكترونية للكارت ابل كارت سوف تحصل علي 2 بالمئة كاش باك تضاف الى محفظك الإلكترونية يوميا .

إذا استخدمت بالكارت عند شرائك أي منتجك سوف تحصل علي 1 بالمئة كاش باك بمحفظتك الإلكترونية يوميا .

مميزات الكارت الإلكتروني ابل كارت الإلكتروني الجديد: