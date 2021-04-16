نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبارات نظام نور 1442 والاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج اختبارات نظام نور الابتدائي 1442، في ذلك المقال سيتم شرح طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور للمرحلة الابتدائية وأيضاً رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي في نظام نور والاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية في نظام نور برقم الهوية وظهور بيان النجاح للمرحلة الابتدائية عبر نظام نور.

نتائج الاختبارات عبر نظام نور

نظام نور أحد أهم المنصات التعليمية في المملكة والتي تهم ولي الأمر والطالب والتي تحتوي علي الكثير من الخدمات التعليمية وأهم تلك الخدمات هي إعلان نتائج أختبارات الطلاب في كافة المراحل التعليمية بالمملكة ويمكن أيضاً متابعة والاستعلام عن نتائج ودرجات أعمال السنة والتقويم من خلال نظام نور وتأتي أهمية تلك المنصة بعد متابعة العام الدراسي من المنزل والدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية بسبب تفشي وباء كرونا في المملكة العربية السعودية مما اضطر وزارة التعليم في جعل الاختبارات تتم عن بعد بواسطة منصة مدرستي التعليمية للعام الدراسي الحالي 1442.

طريقة الاستعلام عن نتيجة نظام نور للمرحلة الابتدائية وصفوف الابتدائي 1442

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الصف الأول والثاني الابتدائي تتم من خلال موقع نور التعليمي وذلك عن طريق اتباع الشرح التالي:

أولاً: يجب علي ولي الأمر أو الطالب تسجيل الدخول من خلال رابط نظام نور التعليمي.

ثانياً: تظهر صفحة نظام نور يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول علي حساب الطالب الخاص في نظام نور.

بعد ذلك يقوم بالنقر علي القسم المتعلق بنتائج الطلاب وبعد ذلك يتم إدخال رقم هوية الطالب.

يتم الضغط علي خيار استعلم.

يتم الانتقال إلى الصفحة والتي تستعرض نتيجة الطالب المراد معرفة نتيجة اختباره.

رابط نظام نور لمعرفة النتائج برقم الهوية

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نظام نور برقم الهوية لعام 1442 للصفوف الابتدائية بداية من الصف الأول يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط موقع نظام نور التعليمي الخاص بنتائج الطلاب بالمملكة للعام الدراسي 1442 والذي سنعلنه في المقال والخاص برابط نظام نور لنتائج الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية.