نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول علي تصريح عمرة رمضان وشروط العمرة من تطبيق توكلنا في المقال التالي

خطوات الحصول علي تصريح عمرة، يمكنك استخراج تصريح عمرة رمضان من خلال تطبيق توكلنا وزيارة ذلك الحرم المكي وقبر النبي صل الله عليه وسلم والمدينة المنورة كل ذلك أصبح متاح عبر تطبيق توكلنا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الحج والعمرة حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة عن وضع شروط وضوابط معينة سيتم التطرق لها في المقال للحصول علي تصاريح عمرة رمضان وزيارة الحرم المكي وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا في المملكة مما أدي إلى إغلاق الكعبة وإيقاف تصاريح الحج والعمرة لفترة كبيرة في الماضي. استخراج تصاريح عمرة رمضان من خلال تطبيق توكلنا وشروط أداء العمرة تصاريح عمرة رمضان من خلال تطبيق توكلنا يخضع لعدة ضوابط وشروط أقرتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة للحصول علي تصريح الحج والعمرة من خلال توكلنا وإليكم تلك الشروط: الشرط الأول من الحصول علي تصريح العمرة تلقي المتقدم للقاح فيروس كرونا وذلك قبل التقدم بطلب استخراج تصريح عمرة بمدة لا تقل عن 14 يوماً.

يمكنك الحصول علي تصريح العمرة أيضاً في حالة الإصابة السابقة والتعافي منها مع وجود الالتزام بالاجراءات الاحترازية بعد اكتمال التعافي من فيروس كرونا.

لا يمكن السماح لأي سيارة لا يملكها غير الحاصلين علي تصريح العمرة وتصريح الصلاة داخل الحرم.

لم يسمح بدخول السيارات السيارات غير المصرح لها بالمنطقة المركزية بالمملكة.

تحذير بعدم أصطحاب الأطفال عند الذهاب للعمرة أو الصلاة داخل الحرم.

إظهار صورة التصريح للموظف المسئول في حالة طلب الإطلاع عليها ومن سيعترض علي إظهار التصريح سيتعرض لإلغاء تصريح الحج والعمرة والصلاة في الحرم. خطوات الحصول علي تصريح عمرة رمضان 1442 التقديم علي عمرة رمضان داخل المملكة عبر تطبيق توكلنا 1442 يتم وفق خطوات وشروط سنقوم بشرحها في السطور التالية: تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا.

النقر علي خيار “الخدمات” الموجود في الشريط بأسفل التطبيق ويتم النقر علي “خدمات الحج والعمرة”.

بعد ذلك يتم النقر علي خيار “إصدار التصاريح”.

سيتم فتح العديد من الخيارات كتصريح عمرة أو الصلاة في المدينة المنورة أو تصريح زيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم”.

يتم الضغط علي خيار “أداء العمرة” من أجل الحصول علي تصريح العمرة.

ثم يتم أختيار الدخول المناسب في الحرم المكي.

بعد ذلك يتم النقر على خيار “إصدار التصريح” وفي النهاية يتم استخراج تصريح عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا في الوقت الذي قمت بتحديده. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات الحصول علي تصريح عمرة رمضان وشروط العمرة من تطبيق توكلنا - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الحصول علي تصريح عمرة رمضان وشروط العمرة من تطبيق توكلنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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