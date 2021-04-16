الجيل يعزز برامجه في المسؤولية الإجتماعية

اسماء سعد – الأحساء

شاركت لجنة المسؤولية الإجتماعية بنادي الجيل الرياضي بالأحساء وضمن برامجها المجتمعية والشراكات النوعية بمشروع ( إفطار الصائم ) بالتعاون مع الجهة الإشرافية على المشروع جمعية البر الخيرية (مركز الصالحية) والمقدمة للأسر المتعففة، وقد استحدثت الجمعية لهذا العام برنامجاً يضمن جودة الوجبات المقدمة وسلامتها وتميز تذوقها، وإنشاء فرق عمل مستمرة طوال شهر رمضان وفريق نادي الجيل جزءٌ منه، وقد شارك نائب رئيس نادي الجيل وليد بن محمد الشويهين هذا العمل الخيري الكبير وقدم شكره وتقديره لجمعية البر بالصالحية ممثلةً في مديرها عبدالله المهيني على هذه الجهود المباركة والأعمال الخيرية الكبيرة لخدمة الأسر المتعففة من مستفيدي الجمعية وأوصى بإستمرارية الشراكة والتعاون بين النادي وبين مركز الصالحية في جميع البرامج والخدمات والمشاريع الخيرية التي تخدم أبناء المركز.

وأن مشاركة النادي أمر واجب علينا ومن ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية والتي نحرص دائما أن نساهم ونشارك في مثل تلك البرامج.

فيما قدم الأستاذ عبد الله المهيني مدير المركز شكره للنادي وإدارته على التعاون الغير مستغرب في عمل الخير وخدمة المجتمع وأفراده بشتى المجالات.

يذكر أن فريق المسؤولية الإجتماعية بالنادي يجهز لعدة برامج متميزة طوال شهر رمضان المبارك لهذا العام.