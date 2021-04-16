” الراشد يتبرع بجزء من كبده ليحيي إنسان في أجمل تضحيه إنسانيه “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

المسؤولية الاجتماعية بنادي الخليج ومركز أنوار القرآن بسيهات يكرمان المهندس فاضل الراشد بعد تبرعه بجزء من كبده لأحد أقرباءه في بادرة إنسانية قلما نرى مثلها، فهي من أهم مصاديق الآية المباركة { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }

المهندس فاضل الراشد هو أحد أعضاء فريق الدراجات الهوائية بنادي الخليج وأيضاً أحد أعضاء الفريق الإعلامي بمركز أنوار القرآن وله مساهمات مجتمعية كثيرة.



وجاء هذا التكريم ليقدم جزءاً من الشكر والعرفان لصاحب هذا العمل النبيل وتعبيراً عن شكر الخالق من خلال شكر المخلوق .. وأيضاً لتعزيز ثقافة العطاء والتبرع والتضحية والحث عليها، وذلك لما لها من أثر كبير في ارتقاء المجتمعات وتأصيل مبادئ الحب والتعاون ونبذ الأنانية والشح.

دوت الخليج تتمنى للراشد الصحة والعافية حيث ماقام به هو مثال يُحتدى به ومثل هذة الأعمال الجليلة تخدم المجتمع بكل اطيافه.