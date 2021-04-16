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عمر شويل - جدة وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي, هذه وكان قد أعلن البنك السعودي الفرنسي عن فتح قبول موظفين من حملة الشهادات العلمية بدرجة الدبلوم فم أعلى مثل البكالوريوس والدراسات العليا, وذلك في مقر البنك الرئيسي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض, وذلك ضمن سلسة تحديثات اطلقها البنك السعودي الفرنسي وضمن تنظيم يقوم فيه وهيكلة في اطار موظفي البنك المسؤولين عن المبيعات.

المسميات المطلوبة في وظائف البنك السعودي الفرنسي

وهناك أكثر من تخصص مطلوب نذكر منها:

موظف مسؤول عن حركة المبيعات. موظف مسؤول عمليات أول. مساعد مدير انتاج. مسؤول أول التحليلات المتقدمة. مساعد اول استراتيجيات العلامة التجارية.

الشروط المطلوبة لوظائف البنك السعودي الفرنسي

وفي كل وظيفة شرط خاص بها ونذكر الان الشروط:

ويشترط في وظيفة مسؤول حركة المبيعات أن يكن من حملة البكالوريوس أو الدبلوم وذلك ضمن عدة اختصاصات منها الإقتصاد أو إدارة الأعمال أو التسويق أو المالية.

ومن ضمن شروط موظف مسؤول عمليات أول أن يكن معه شهادة دبلوم ذو صلة بعمله ويجب أن يكن من متقنين اللغة الإنجليزية.

ويشترط لموظف مساعد مدير انتاج أن يكن من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال أو مايعادلها ويتطلب إجادة اللغة الإنجليزية والخبرة يجب أن تكن لاتقل عن خمس سنوات.

ويتطلب لموظف مسؤول أول التحليلات المتقدمة أن يكن من أصحاب شهادة البكالوريوس بل ويفضل أن يكن ماجستير في تخصصات رياضيات أوعلوم حاسوب أوإحصاء, وخبرة لاتقل عن ثلاث سنوات.

الوظيفة الأهم في البنك السعودي الفرنسي

ويشترط على المتقدم لوظيفة مساعد اول استراتيجيات العلامة التجارية أن يكن من عمل في مواضيع التسويق بخبرة لاتقل عن خمس سنوات, ويجب أن يكن على معرفة كافية بللغة الإنجليزية, كما لاحظنا في آخر فترة أن هناك وظائف في السعودية مثل وظائف شركة الإتصالات السعودية, وأخرى في هيئة تنظيم الكهرباء.