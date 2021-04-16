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عمر شويل - جدة موعد إيداع المكرمة الملكية 1442 في حسابات المستفيدين، المكرمة الملكية إحدى صور الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية لأبنائها من محدودي الدخل، لمساعدتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية، وقد صدرت المكرمة الملكية بأوامر ملكية من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمستفيدين من الضمان الإجتماعي والأسر محدودة الدخل، والتي من المقرر صرفها خلال شهر رمضان لشراء مستلزماتهم من مأكل ومشرب.

موعد إيداع المكرمة الملكية في حسابات المستفيدين

ينتظر العديد من مستفيدي المكرمة الملكية الموعد المحدد للصرف، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك والرغبة في شراء المواد الغذائية والأطعمة لهذا الشهر، وكانت وزارة التنمية والموارد البشرية قد أعلنت أنها ستقوم بإيداع المكرمة الملكية، راتب الضمان الإجتماعي معا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وضعت وزارة التنمية والموارد البشرية عدة شروط لراغبي الحصول على المكرمة الملكية، والتي تتضمن:

أن يكون المستفيد من المكرمة حامل للجنسبة السعودية.

عدم وجود عقارات أو سجلات تجارية لدى المواطن.

أن يكون دخل المتقدم أقل من 3000 ريال سعودي.

الإقامة بشكل مؤقت داخل المملكة لمدة 3 شهور قبل موعد صرف المكرمة.

في حالة وجود خلل في شرط واحد من هذه الشروط يمنع المواطن من الصرف.

قيمة المكرمة الملكية

لا توجد قيمة ثابتة للمكرمة الملكية ولكنها تتحدد بالوضع المالي لكل أسرة، وكذلك عدد أفراد الأسرة، ويتم تحديدها كالتالي:

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يصرف لها 2000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين فقط يصرف لها 1500 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فرد واحد يصرف لها 1000 ريال سعودي.

التواصل مع منظومة الضمان الإجتماعي

تعمل وزارة التنمية والموارد البشرية على تقديم كافة المساعدات والاستفسارات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الإجتماعي، وذلك بالاتصال على رقم 19911.