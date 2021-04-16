كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية وموعد الصرف

الاستعلام عن المكرمة الملكية وصرفها، في شهر رمضان الكريم من كل سنة يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم المكرمة الملكية لمستحقي الدعم من الأسر ذات الدعم المنخفض أو الدعم المتوسط حسب حالة كل أسرة، وحاليًا ينتظر الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن صرف مكرمة الملك سلمان الملكية لأنها تساعدهم في الكثير من الأشياء وبشكل خاص في الفترة الحالية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد، ويمكن الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان الملكية بكل سهولة بخطوات نوضحها لكم.

قيمة المكرمة المالية

لم تحدد نسبة ثابت لقيمة المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان، فهي تحدد وفق حالة الأسرة وظروفها الحياتية، ولكن الحد الأدنى للمكرمة المالية هو 500 ريال سعودي والجدة الأقصى للمكرمة المالية هو 1000 ريال سعودي، ويعلن عن موعد توفيرها بشهر رمضان الكريم لكي يتمكن جميع المستحقين من الحصول عليها بشهر رمضان.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمكرمة المالية

الخطوات التالية توضح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للاستعلام عن المكرمة الملكية من الملك سلمان وهي:

يتم فتح رابط مؤسسة الضمان الاجتماعي.

على المستخدم أن يقوم بإنشاء ملف خاص به إذا كانت تلك المرة الأولى له في التسجيل.

ويطلب منه الموقع تسجيل مجموعة من البيانات الشخصية وكذلك بيانات التواصل مع المتقدم وعنوانه للتواصل معه كما ويجب أن يحدد قيمة دخله الشهري وكتابة بيانات حسابه البنكي.

في حالة توافر الشروط المطلوبة في المسجل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يقوم بتسجيل باقي البيانات المطلوبة وهي خاصة بالأسرة والعائل.

ومن ثم عليه أن يقدم الوثائق المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية والضغط على زر طلباتي لإرسال الطلب والانتظار حتى يتم الرد.

فئات مستحقة للمكرمة الملكية