نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحجز في الحملات المجانية للحج من خلال الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحجز في الحملات المجانية للحج، يقدم مصرف الراجحي واحدة من أفضل الخدمات للحجاج من الداخل ولا يستطيعون تحمل تكاليف الحج والسفر، حيث يقدم خدمة حملات الحجم المجانية من الراجحي التي تسمح المواطن أن يقوم بالحج بدون تكاليف للتشجيع على الحج والعبادة بدون أي مشكلة وبسهولة، حيث يقدم تلك الخدمة للمواطنين السعوديين الراغبين في الحج ولا يستطيعون ذلك لأسباب مادية، وإليكم تفاصيل خدمة الراجحي لحملات الحج المجانية.

طريقة الحجز في حملات الراجحي للحج

أوضح مصرف الراجحي بالسعودية أن الحجز في حملات الحج المجانية المقدمة من المصرف يتم من خلال رقم التواصل مع مصرف الراجحي أو منسقي حملات الحج من الراجحي وهو رقم مجاني 920027768 أو بزيارة الموقع الرسمي لمنسق حملات الحج التابع لمؤسسة الراجحي http://www.alrajhihaj.com/Coordinators حيث يمكن لأي شخص يرغب في القيام بالحج هذا العام بالتواصل مع مصرف الراجحي للحجز بسهولة.

حيث يتميز موسم الحج بهذا العام بطقوس وإجراءات مختلفة لم يسبق الاعتماد عليها من قبل جراء انتشار فيروس كورونا والخوف من أن يصيب أحد المتواجدين بالحرم أن شهر رمضان، ويجب على جميع الزائرين الالتزام بتلك الإجراءات والقواعد لحماية أنفسهم والمتواجدين.

خدمة الراجحي للحج المجاني

بدءت مؤسسة الراجحي الشهيرة بإطلاق حملات الحج المجانية منذ سنوات طويلة حيث كانت الإنطلاقة الأولى في عام 1391 هجريًا حتى تكون مؤسسة خيرية تسعى لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين السعوديين، وقدمت خدمة الحج المجاني من الراجحي مع الكثير من الخدمات الأخرى التابعة للحج منها: