حريق هائل في أحد المجمعات التجارية شمال الرياض

بلادي – الرياض : اندلع حريق هائل عصر اليوم (الجمعة) في مجمع تجاري كبير يضم محال ومطاعم على طريق الملك عبد العزيز شمال الرياض. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع الدخان بشكل كبير من موقع الحريق، فيما هُرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع لإطفاء الحريق. كما ظهر بعض الموجودين في ساحة المول يغادرونه مسرعين بعد الحريق.

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